Девочка упала с батута в развлекательном центре и сломала позвоночник в Одессе

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. В Одессе 9-летняя девочка упала с батута в детском развлекательном комплексе и сломала позвоночник, сообщает Нацполиция Одесской области.

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По факту травмирования ребенка в развлекательном комплексе проводят проверку правоохранители. Девочка упала с батута в детском развлекательном комплексе и получила травму в виде закрытого перелома позвоночника.

Ребенок госпитализирован. По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что в Киеве водитель Skoda Fabia сбил трехлетнюю девочку, стоявшую на улице с мамой, а потом влетел в киоск.