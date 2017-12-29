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    Киев

    Вокруг Киева запустят праздничный ретропоезд

    (обновлено: )24
    Во время путешествия ретропоезда пассажиры смогут полюбоваться видами столицы и Днепром, увидеть грузовые и пассажирские станции, локомотивные депо, историческую достопримечательность - здание депо Киев-Московский.
    Ретропоезд запустят по Киевскому железнодорожному кольцу
    Укринформ

    КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Ретропоезд запустят по Киевскому железнодорожному кольцу в субботу, 30 декабря, а также 6, 7, 8, 14 и 19 января, сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

    Отправление с Центрального железнодорожного вокзала столицы в 13:45.

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    "Во время путешествия ретропоезда, который поведет паровоз Эр 787-46, пассажиры смогут полюбоваться видами столицы и Днепром, увидеть грузовые и пассажирские станции, локомотивные депо, историческую достопримечательность — здание депо Киев-Московский, которое в свое время было основным для грузовых паровозов. За почти два с половиной часа ретропоезд сделает кольцо через Петровку, Дарницу, Выдубичи. Прибытие на станцию ​​Киев-Пассажирский в 16:15", — говорится в публикации.

    Поезд имеет три комфортабельных вагона с мягкими местами для сидения.

    Стоимость билета для взрослых составляет около 77 грн, для детей — 43 грн.

    Ранее сообщалось о работе новогоднего городка на Контрактовой площади в столице.

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