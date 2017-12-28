В суде против Януковича объявили "новогодний" перерыв

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Оболонский районный суд Киева перенес на 10 января 2018 года рассмотрение уголовного дела по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене, передает корреспондент РИА Новости.

Начало следующего заседания назначено на 10.00.

На заседании в четверг суд допросил очередных шесть свидетелей государственного обвинения, в частности, был допрошен бывший и.о. замглавы администрации президента Украины Андрей Сенченко, а также пять военных украинской армии, которые были свидетелями событий в Крыму в 2014 году. Таким образом общее число допрошенных свидетелей составляет 13 человек. Еще предстоит допросить 31 свидетеля гособвинения.

Кроме того, суд в четверг поручил защите внести ходатайство со списком свидетелей, которых она желает допросить в рамках дела.

Суд в конце июня начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича.