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    Общество

    В суде против Януковича объявили "новогодний" перерыв

    Тема:

    Дело о госизмене. Суд без защиты и Януковича (694)

    (обновлено: )25
    Начало следующего заседания назначено на 10.00 10 января. Общее число допрошенных свидетелей составляет 13 человек. Еще предстоит допросить 31 свидетеля гособвинения.
    Заседание Оболонского суда Киева по делу Януковича
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Оболонский районный суд Киева перенес на 10 января 2018 года рассмотрение уголовного дела по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене, передает корреспондент РИА Новости.

    Начало следующего заседания назначено на 10.00.

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    На заседании в четверг суд допросил очередных шесть свидетелей государственного обвинения, в частности, был допрошен бывший и.о. замглавы администрации президента Украины Андрей Сенченко, а также пять военных украинской армии, которые были свидетелями событий в Крыму в 2014 году. Таким образом общее число допрошенных свидетелей составляет 13 человек. Еще предстоит допросить 31 свидетеля гособвинения.

    Кроме того, суд в четверг поручил защите внести ходатайство со списком свидетелей, которых она желает допросить в рамках дела.

    Суд в конце июня начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича

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