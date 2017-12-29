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29.12.201714:19
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    Фотоленты

    В центре Киева открылся новогодний городок

    (обновлено: )40
    В центре Киева открылся новогодний городокс
    В центре Киева открылся новогодний городок
    В центре Киева открылся новогодний городок
    В центре Киева открылся новогодний городок
    В центре Киева открылся новогодний городок
    В центре Киева открылся новогодний городок
    В центре Киева открылся новогодний городок
    В центре Киева открылся новогодний городок
    В центре Киева открылся новогодний городок
    В центре Киева открылся новогодний городок
    В центре Киева открылся новогодний городок
    В центре Киева открылся новогодний городок
    В центре Киева открылся новогодний городокс
    РИА Новости Украина
    В центре Киева открылся новогодний городок
    РИА Новости Украина
    В центре Киева открылся новогодний городок
    facebook.com/PodilRDA
    В центре Киева открылся новогодний городок
    facebook.com/PodilRDA
    В центре Киева открылся новогодний городок
    facebook.com/PodilRDA
    В центре Киева открылся новогодний городок
    facebook.com/PodilRDA
    В центре Киева открылся новогодний городок
    facebook.com/PodilRDA
    В центре Киева открылся новогодний городок
    facebook.com/PodilRDA
    В центре Киева открылся новогодний городок
    РИА Новости Украина
    В центре Киева открылся новогодний городок
    facebook.com/PodilRDA
    В центре Киева открылся новогодний городок
    kiev.express
    В центре Киева открылся новогодний городок
    hmarochos.kiev.ua

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    На Контрактовой площади в Киеве появился цирк "Кобзов" и огромное колесо обозрения — они стали частью праздничной локации к Новому году, но не всем жителям столицы по душе эта идея.

    Смотрите также: Праздник-разруха. Кто-то уцелеет в новогоднюю ночь, кто-то нет

    Многие киевляне возмущены, что цирк занял пешеходную зону в историческом центре города. При этом грузовые автомобили находятся также на прилегающей улице — Ильинской.

    Как выглядит новогодний городок на Контрактовой — в фоторепортаже РИА Новости Украина.

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