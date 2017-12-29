В центре Киева открылся новогодний городок

На Контрактовой площади в Киеве появился цирк "Кобзов" и огромное колесо обозрения — они стали частью праздничной локации к Новому году, но не всем жителям столицы по душе эта идея.

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Многие киевляне возмущены, что цирк занял пешеходную зону в историческом центре города. При этом грузовые автомобили находятся также на прилегающей улице — Ильинской.

Как выглядит новогодний городок на Контрактовой — в фоторепортаже РИА Новости Украина.