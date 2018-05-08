Деньги на ветер. После Балаклеи на военную помощь можно не рассчитывать

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Ситуация в Балаклее после пожара на арсенале стабилизировалась — взрывов не слышно. Все эвакуированные вернулись домой. Ограничения на движение автотраспорта сняли, остался только временный запрет на использование воздушного пространства в радиусе 30 км. В ВСУ рассматривают три версии произошедшего: попадание под гусеницы транспорта взрывного элемента, на территории, неочищенной от снарядов после предыдущего ЧП, попадание искры из выхлопной трубы пожарного танка, а также "действие солнечных лучей на взрывоопасные предметы, которые находились на неочищенной территории".

Кто должен понести ответственность за случившееся, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировала политический консультант Юлия Комарова.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чому після минулорічних вибухів знову стала можливою така ситуація?

— Дуже віриться цій першій побутовій версії, яка пов'язана з нашою традиційною українською халатністю, навіть бойові дії нас від цього не зараджують, тобто те, що не дочистили територію після минулого разу, це дуже по-нашому.

Кажуть, що 70% території розмінували, лишилось тільки 30%, і саме там їздив танк.

— Але ж є ще версії: версія чергової диверсії, мені дивно, що вона зараз не є генеральною, а не є генеральною, мабуть, через те, що минулого разу була основною і вже після минулого разу трошки, мабуть, соромно казати, що не зробити роботу над помилками і знову допустили якісь диверсійні заходи, але виключати ми не можемо, тому що спецслужби іноземної держави, яка має агресивні щодо України наміри, почувають себе в нашій державі як вдома, знають всі таємні і нетаємні ходи, і спокійно можуть робити і диверсійні, і спеціальні операції. Крім того, є конспірологічні версії, по Фейсбуку дуже багато ходить таких мемів, а чи не під Javelin розчищаються склади.

З точки зору військової безпеки ніхто ніколи на публіку не винесе, де Javelin зберігатимуться. Військові експерти пояснювали, що ПАРК привезли тільки після того, як перевірили, де їх будуть зберігати, як будуть зберігали, навчили військових ними користуватись.

— Приємно, що тоді зрадофільський сегмент виявився неправий, що вони вивчили особливості української поведінки і вже знають всі рецепти, як цьому протидіяти.

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Після вибухів в Новобогданівці, в Калинівці, в Балаклії, силовики зазвичай звітують громадськості. Ймовірно, треба застерегтися від бравурних звітів?

— Це наша така пострадянська звичка звітувати про виконання п'ятирічки за чотири роки. Безумовно, треба цього позбавлятись, дорослішати, набиратись відповідальність. Тим більше, що люди, громадянське суспільство, цілком готові чути незручну правду, аби це була правда, аби це все було об'єктивно, готові навіть допомагати, можливо, якби військові звернулись із закликом, що люди, хто не байдужий, допоможіть, хто там знається на цих тонкощах, хто експерти, хто профільні громадські організації. Я думаю, допомогли б розчистити швидше. Але закликів немає.

З точки зору інформування громадськості про реальний стан речей, то своїми заявами можновладці і силовики мотивують ставитись до них з певним сарказмом.

— Очевидно, що ставитись із сарказмом, не довіряти. Що з цим робити? Дорослішати і казати правду, і трошечки робити якісь ротації, шукати фахівців, робити курси підвищення кваліфікації там, де це необхідно, і працювати, добросовісно працювати.

В Україні щось постійно гупає на складах, і ті ж самі США, які надали летальну зброю, чи не виникне думки, що не треба з нами ділитись такою зброєю, якщо ми не можемо її зберігати гідним чином?

— 100% виникне. Я просто боюсь, що продаж цих Javelin — це перша і остання така акція допомоги нашій країні з боку наших атлантичних партнерів. Далі вони будуть посилатись саме на такі інциденти і аргументувати свою позицію тим, що, вибачте, ви не готові, на дамо.

Чому не зроблені висновки?

— Тому що не покарані винні. От хто поніс відповідальність, хто покараний? Тому що ми списуємо на військовий стан, що не склалось, але давайте пробачимо, нічого, всі цінні, всіх будемо берегти, нехай так, війна все спише.

Ми так і не побачили реальних підсумків того, що на складах було і що ми втратили.

— Це ж таємниця.

Не треба розказувати, які снаряди якої марки, просто скільки конкретно там було грошей.

— Мені здається, вже було б простіше військовим розповісти, які снаряди там були, аніж сказати українському суспільству, скільки там було грошей і яким чином куди ці гроші поділись.