В ГСЧС сообщили последние данные по взрыву и пожару в Балаклее

КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. На территории военного арсенала в Балаклее Харьковской области наблюдается незначительное тление двух отдельных ячеек, взрывов нет.

"По состоянию на 7 часов 5 мая ситуация контролируемая, наблюдается незначительное тления 2 отдельных ячеек. Взрывов боеприпасов не наблюдается. Подразделения ГСЧС осуществляют заправку водой трех пожарных танков, которые осуществляют тушение в рамках технической территории, задействовано 2 машины ИМР-2. Авиацией ГСЧС проводится тушение отдельных ячеек на территории арсенала, 4 мая осуществлено 15 сбросов воды (с начала работ 23 сбросы) ", — говорится в сообщении ГСЧС.

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего привлечено 108 человек и 23 единицы техники, в том числе от ГСЧС 35 человек личного состава и 9 единиц техники, из них 2 самолета АН-32П и 2 вертолета МИ-8 с водосливным устройством.

На месте происшествия работает штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации.

Напомним, в 13.40 3 мая на территории военного арсенала Минобороны Украины в Балаклее произошло возгорание сухой травы с последующими взрывами боеприпасов. Проведена эвакуация местных жителей. Пожар ликвидируют около 500 работников ГСЧС и военных, привлечено более сотни единиц техники, включая два самолета и вертолет с водосливным устройством.