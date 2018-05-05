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    Общество

    В Минобороны отчитались о ситуации в Балаклее

    Тема:

    Взрывы и пожар на военной базе в Балаклее (56)

    (обновлено: )15
    В Министерство обороны сообщили, что на месте пожара работают три пожарных танка, две инженерные машины разграждения и шесть пожарных машин, два вертолета Ми-8.
    Склады боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области
    facebook.com/mvs.gov.ua

    КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Задымленности над территорией бывшего склада боеприпасов в Балаклее Харьковской области нет, военные и спасатели продолжают ликвидировать последствия пожара на складе, сообщает министерство обороны Украины.

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    "В Балаклее продолжаются мероприятия по окончательной ликвидации чрезвычайного происшествия на территории 65 арсенала… По состоянию на утро 5 мая, задымленность над территорией хранилищ арсенала отсутствует", — говорится в сообщении.

    По данным ведомства, на месте работают три пожарных танка, две инженерные машины разграждения и шесть пожарных машин Госслужбы по ЧС, разведку обстановки с воздуха ведут два вертолета Ми-8.

    Как отмечается, угрозы местным жителям нет, хранилища боеприпасов в безопасности.

    Напомним, в 13.40 3 мая на территории военного арсенала Минобороны Украины в Балаклее произошло возгорание сухой травы с последующими взрывами боеприпасов. Проведена эвакуация местных жителей. Пожар ликвидируют около 500 работников ГСЧС и военных, привлечено более сотни единиц техники, включая два самолета и вертолет с водосливным устройством.

     

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