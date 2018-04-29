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    Интервью

    Хозяйке на заметку. Как определить, что вас прослушивают?

    (обновлено: )46801
    Какие сегодня существуют методы и средства прослушки, и какая за это предусмотрена ответственность, рассказали эксперты Виктор Ягун и Евгений Лосовский.
    Чемодан с оборудованием для прослушки в Волынском облсовете
    volynnews.com

    РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

    В кабинете главы Ужгородского городского райсуда Виктора Данко установили прослушку. Об этом стало известно благодаря камерам наблюдения, которые установлены в здании суда. На записях видно, как в нерабочее время, примерно в полночь, два человека в масках, зашли в помещение учреждения и проследовали в кабинет главы суда, закрывая камеры наблюдения специальным устройством. После этого они вмонтировали прослушку в розетку — это уже обнаружила полиция.

    Появилось видео, как кабинет главы Ужгородского суда подложили прослушку
    Скриншот видео
    Появилось видео, как кабинет главы Ужгородского суда подложили "прослушку"

    Перед этим заявления по поводу прослушки делал и глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль. По его словам, МВД постоянно устраивает на Закарпатье провокации и устанавливает прослушивающие устройства. По информации главы области, в течение нескольких месяцев на Закарпатье в кабинетах различных структур, в том числе контролирующих, не один раз обнаруживали подслушивающие устройства.

    В связи с этим облсовет принял обращение к министру внутренних дел Арсену Авакову с просьбой отправить в регион проверяющих, которые должны расследовать факты незаконной прослушки.

    Подробнее о технологиях прослушивающих устройств в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал экс-заместитель руководителя Службы безопасности Украины Виктор Ягун.

    (текст публикуется на языке оригинала)

    Чи дійсно бувають випадки, коли представники правоохоронних структур або спецслужб встановлюють спеціальну апаратуру неофіційно?

    — Ні, такого не може бути апріорі. Скоріше за все, що це або колишні співробітники, або приватні структури, які мають можливість нормального фінансування і закупки обладнання за кордоном.

    Невже так легко знайти відповідне обладнання?

    Служба безопасности Украины СБУ
    RIA News Сергей Тышковец
    Под колпаком. ЦРУ, СБУ и политически обоснованная прослушка

    — Насправді зараз електронні всякі пристрої пішли досить великими кроками вперед, і на ринку з'явилися досить мініатюрні такі пристрої, які можна купити навіть в інтернеті без якихось застережень. Єдине, що СБУ відповідно до своєї компетенції відслідковує ці покупки. І якщо ви замовляєте на офіційних сайтах і офіційно отримуєте через поштові відділення, то можете мати великі проблеми.

    Що зазвичай в подібних випадках прослуховують — розмови в кабінетах, вдома, прослуховують телефони?

    — Так, все, що ви перерахували — все повністю дозволяють. Єдине, що на рахунок телефонів, офіційно ж телефони не прослуховуються на місці його перебування, а телефон, якщо спецслужби або правоохоронні органи, вони отримують санкцію суду, і обладнання вже стаціонарно стоїть в операторів або в мобільних операторів, або стаціонарних операторів. І йде запис, і трафік міняється якраз через офіційні ці всі можливості. Тому ніякого обладнання не треба встановлювати прямо в кабінеті. А все, що встановлюється, як правило, для того, щоб контролювати злочинця, це як правило обладнання, яке виготовляється в Україні, і виготовляють спеціальні інститути, і як правило, це обладнання не має широкого розповсюдження, і воно штучне.

    Тобто українські правоохоронці використовують переважно саме українські розробки?

    Петр Порошенко. Архивное фото
    УНИАН
    Под "колпаком". Кто и зачем прослушивает Порошенко и его окружение

    — Так, тому що це просто таким чином зберігається таємниця самого цього обладнання, і як воно діє, і як його можна знайти. Хоча, зараз є фірми, які мають ліцензії, приватні фірми, які так само мають ліцензії від СБУ на виготовлення такого обладнання, але, як правило, це фірми, в яких працюють співробітники, колишні співробітники правоохоронних органів. І СБУ заключає з ними договір і так само отримує це обладнання. Але я кажу, що в переважній більшості обладнання українського виробництва.

    Таке обладнання може використовуватися і для промислового шпіонажу, і для шантажу? Можливо, є якийсь алгоритм дій, як зрозуміти, що вас слухають? Як себе убезпечити від того, щоб ваші слова не були використані проти вас?

    — Насправді, такого рецепту немає. Тому що всі, хто задають такі питання, всім треба давати відповідь, що не треба просто нічого зайвого говорити в таких приміщеннях або в місцях, де може відбуватися запис. Це однозначно. Разом з тим, якщо серйозно людина займається бізнесом, і якщо є справді таємниці, які треба зберігати, як правило, на таких фірмах, в таких структурах є кабінети, які знаходяться під пильним контролем, вони відповідним чином охороняються, опечатуються. Це, як правило, такі кімнати переговорів. І зрозуміло, що ці кімнати треба час від часу перевіряти. В нас так само є на ринку України багато структур, які надають такі послуги, є спеціальне обладнання, яке дозволяє знаходити закладки, відеокамери, мікрофони, але це так само досить цікавий такий момент, тому що є закладки, які не мають випромінювання, тобто такі пасивні закладки. Ці закладки дуже важко знаходити. Тому, як правило, в таких кімнатах, в таких приміщеннях просто не має бути зайвих речей, і таким чином, можливо, можна себе убезпечити. А на рахунок мобільних телефонів, ніхто не гарантує, що спецслужби не можуть переключитися і підключитися і прослуховувати.

    О юридических аспектах прослушки в эфире "ГС" рассказал адвокат Евгений Лосовский.

    Facebook Евгения Лосовского
    Евгений Лосовский

    Какое наказание за незаконную прослушку есть в Украине? Какое наказание могут понести и представители правоохранительных органов, если они этим занимаются неофициально, в нарушение закона, и представители неких частных структур, которые устанавливают прослушивающую аппаратуру, чтобы конкурентов прослушивать?

    Киевстар
    facebook.com/peter.chernyshov
    И вы болтаете? Соцсети возмущены "Киевстаром" и "прослушкой" ГПУ

    — На самом деле уголовное наказание предполагает ряд обстоятельств, начиная от двух лет лишения свободы и административного наказания и штрафов, заканчивая 10 годами, в зависимости от того, какая повторность, были ли повторные попытки, организованная это группа лиц, неорганизованная. Но самое важное здесь не это. Самое важное, что прямо ответ на ваш вопрос: понесут ли наказание сотрудники правоохранительных органов, если были таковые, уже на сегодня можно сказать, что если не был задокументирован факт прослушки и подтверждение, кто устанавливал данные средства, а это на сегодня практически, надо по-честному сказать, невозможно, и вероятнее всего, не будет установлен данный факт. Потому что видеосъемка или какие-либо свидетельские показания абсолютно не предполагают привязки к техническим условиям, что именно этот человек или эта организация их устанавливала. Таким образом, необходимо документировать и задерживать на моменте установки. Потом находить, где эти средства были куплены, кто в данном случае дилер, и для чего данные средства были использованы. Поэтому если смотреть комплексно и правильно, и не поверхностно, на сегодняшний момент из всех этих вопросов есть только ответ на один: их нашли. А то, что не нашли, и как оно отработало за это время, и какая информация была доступна уже в общем режиме для граждан, учитывая некоторые органы, и о чем там говорили, это уже вопрос совершенно третий. И четвертое — кому будет надо эффективное расследование данного, назовем так, преступления. Поэтому на сегодня, если исходить из фактов и наличия документарной, и все, что видно в открытых источниках, говорить о перспективе крайне сложно и крайне проблематично.

    Если прослушка установлена неофициально, то записи, даже если на них фиксируются некие признаки совершения преступлений, не могут использоваться в качестве доказательств в суде?

    Вадим Карасев. Архивное фото
    Украинское фото
    Власть пытается приручить НАБУ. Карасев о скандале с прослушкой

    — Для начала мы даже близко не можем предполагать, какое ОТЗ, оперативно-техническое средствами в данном случае использовалось. И какое определение следственного судьи, и какого суда на сегодняшний моменты было присутствующим для установления сотрудниками данных средств прослушки. На сегодня мы с вами и не узнаем, и в принципе, если говорить по закону и по процессу, мы и не должны с вами знать, особенно в обширном медиа-пространстве, для чего использовались данные средства. И поверьте мне, сегодня решается вопрос, если это была официально часть и согласно определению следственного судьи на проведение скрытых мероприятий, в данном случае почему эти средства были скрыты. И если уже говорить совсем профессионально, то на сегодня это может и не появится, потому что само открытие скрытых средств наблюдения, соответственно, и оперативно-скрытых технических средств — это очень не профессионально. Поэтому, в принципе, если предполагать, могут быть открыты данные моменты только в одном случае — это по политической воле руководителя, кто инициировал в данном случае оперативно-технические закрытые средства, и то, что они были обнаружены, в данном случае, у меня крайне большие сомнения. Даже если это была официальная прослушка. Это признаться самому себе в полном непрофессионализме ее обнаружения.

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    Ранее директор "Transparency International Украина" Ярослав Юрчишин объяснил, почему возможное уголовное производство против Назара Холодницкого, основанное на результатах его прослушки, вряд ли будет иметь судебную перспективу.

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