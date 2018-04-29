Хозяйке на заметку. Как определить, что вас прослушивают?

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В кабинете главы Ужгородского городского райсуда Виктора Данко установили прослушку. Об этом стало известно благодаря камерам наблюдения, которые установлены в здании суда. На записях видно, как в нерабочее время, примерно в полночь, два человека в масках, зашли в помещение учреждения и проследовали в кабинет главы суда, закрывая камеры наблюдения специальным устройством. После этого они вмонтировали прослушку в розетку — это уже обнаружила полиция.

Перед этим заявления по поводу прослушки делал и глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль. По его словам, МВД постоянно устраивает на Закарпатье провокации и устанавливает прослушивающие устройства. По информации главы области, в течение нескольких месяцев на Закарпатье в кабинетах различных структур, в том числе контролирующих, не один раз обнаруживали подслушивающие устройства.

В связи с этим облсовет принял обращение к министру внутренних дел Арсену Авакову с просьбой отправить в регион проверяющих, которые должны расследовать факты незаконной прослушки.

Подробнее о технологиях прослушивающих устройств в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал экс-заместитель руководителя Службы безопасности Украины Виктор Ягун.

Виктор Ягун / Facebook Виктор Ягун

(текст публикуется на языке оригинала)

Чи дійсно бувають випадки, коли представники правоохоронних структур або спецслужб встановлюють спеціальну апаратуру неофіційно?

— Ні, такого не може бути апріорі. Скоріше за все, що це або колишні співробітники, або приватні структури, які мають можливість нормального фінансування і закупки обладнання за кордоном.

Невже так легко знайти відповідне обладнання? RIA News Сергей Тышковец Под колпаком. ЦРУ, СБУ и политически обоснованная прослушка

— Насправді зараз електронні всякі пристрої пішли досить великими кроками вперед, і на ринку з'явилися досить мініатюрні такі пристрої, які можна купити навіть в інтернеті без якихось застережень. Єдине, що СБУ відповідно до своєї компетенції відслідковує ці покупки. І якщо ви замовляєте на офіційних сайтах і офіційно отримуєте через поштові відділення, то можете мати великі проблеми.

Що зазвичай в подібних випадках прослуховують — розмови в кабінетах, вдома, прослуховують телефони?

— Так, все, що ви перерахували — все повністю дозволяють. Єдине, що на рахунок телефонів, офіційно ж телефони не прослуховуються на місці його перебування, а телефон, якщо спецслужби або правоохоронні органи, вони отримують санкцію суду, і обладнання вже стаціонарно стоїть в операторів або в мобільних операторів, або стаціонарних операторів. І йде запис, і трафік міняється якраз через офіційні ці всі можливості. Тому ніякого обладнання не треба встановлювати прямо в кабінеті. А все, що встановлюється, як правило, для того, щоб контролювати злочинця, це як правило обладнання, яке виготовляється в Україні, і виготовляють спеціальні інститути, і як правило, це обладнання не має широкого розповсюдження, і воно штучне.

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— Так, тому що це просто таким чином зберігається таємниця самого цього обладнання, і як воно діє, і як його можна знайти. Хоча, зараз є фірми, які мають ліцензії, приватні фірми, які так само мають ліцензії від СБУ на виготовлення такого обладнання, але, як правило, це фірми, в яких працюють співробітники, колишні співробітники правоохоронних органів. І СБУ заключає з ними договір і так само отримує це обладнання. Але я кажу, що в переважній більшості обладнання українського виробництва.

Таке обладнання може використовуватися і для промислового шпіонажу, і для шантажу? Можливо, є якийсь алгоритм дій, як зрозуміти, що вас слухають? Як себе убезпечити від того, щоб ваші слова не були використані проти вас?

— Насправді, такого рецепту немає. Тому що всі, хто задають такі питання, всім треба давати відповідь, що не треба просто нічого зайвого говорити в таких приміщеннях або в місцях, де може відбуватися запис. Це однозначно. Разом з тим, якщо серйозно людина займається бізнесом, і якщо є справді таємниці, які треба зберігати, як правило, на таких фірмах, в таких структурах є кабінети, які знаходяться під пильним контролем, вони відповідним чином охороняються, опечатуються. Це, як правило, такі кімнати переговорів. І зрозуміло, що ці кімнати треба час від часу перевіряти. В нас так само є на ринку України багато структур, які надають такі послуги, є спеціальне обладнання, яке дозволяє знаходити закладки, відеокамери, мікрофони, але це так само досить цікавий такий момент, тому що є закладки, які не мають випромінювання, тобто такі пасивні закладки. Ці закладки дуже важко знаходити. Тому, як правило, в таких кімнатах, в таких приміщеннях просто не має бути зайвих речей, і таким чином, можливо, можна себе убезпечити. А на рахунок мобільних телефонів, ніхто не гарантує, що спецслужби не можуть переключитися і підключитися і прослуховувати.

О юридических аспектах прослушки в эфире "ГС" рассказал адвокат Евгений Лосовский.

Facebook Евгения Лосовского Евгений Лосовский

Какое наказание за незаконную прослушку есть в Украине? Какое наказание могут понести и представители правоохранительных органов, если они этим занимаются неофициально, в нарушение закона, и представители неких частных структур, которые устанавливают прослушивающую аппаратуру, чтобы конкурентов прослушивать? facebook.com/peter.chernyshov И вы болтаете? Соцсети возмущены "Киевстаром" и "прослушкой" ГПУ

— На самом деле уголовное наказание предполагает ряд обстоятельств, начиная от двух лет лишения свободы и административного наказания и штрафов, заканчивая 10 годами, в зависимости от того, какая повторность, были ли повторные попытки, организованная это группа лиц, неорганизованная. Но самое важное здесь не это. Самое важное, что прямо ответ на ваш вопрос: понесут ли наказание сотрудники правоохранительных органов, если были таковые, уже на сегодня можно сказать, что если не был задокументирован факт прослушки и подтверждение, кто устанавливал данные средства, а это на сегодня практически, надо по-честному сказать, невозможно, и вероятнее всего, не будет установлен данный факт. Потому что видеосъемка или какие-либо свидетельские показания абсолютно не предполагают привязки к техническим условиям, что именно этот человек или эта организация их устанавливала. Таким образом, необходимо документировать и задерживать на моменте установки. Потом находить, где эти средства были куплены, кто в данном случае дилер, и для чего данные средства были использованы. Поэтому если смотреть комплексно и правильно, и не поверхностно, на сегодняшний момент из всех этих вопросов есть только ответ на один: их нашли. А то, что не нашли, и как оно отработало за это время, и какая информация была доступна уже в общем режиме для граждан, учитывая некоторые органы, и о чем там говорили, это уже вопрос совершенно третий. И четвертое — кому будет надо эффективное расследование данного, назовем так, преступления. Поэтому на сегодня, если исходить из фактов и наличия документарной, и все, что видно в открытых источниках, говорить о перспективе крайне сложно и крайне проблематично.

Если прослушка установлена неофициально, то записи, даже если на них фиксируются некие признаки совершения преступлений, не могут использоваться в качестве доказательств в суде? Украинское фото Власть пытается приручить НАБУ. Карасев о скандале с прослушкой

— Для начала мы даже близко не можем предполагать, какое ОТЗ, оперативно-техническое средствами в данном случае использовалось. И какое определение следственного судьи, и какого суда на сегодняшний моменты было присутствующим для установления сотрудниками данных средств прослушки. На сегодня мы с вами и не узнаем, и в принципе, если говорить по закону и по процессу, мы и не должны с вами знать, особенно в обширном медиа-пространстве, для чего использовались данные средства. И поверьте мне, сегодня решается вопрос, если это была официально часть и согласно определению следственного судьи на проведение скрытых мероприятий, в данном случае почему эти средства были скрыты. И если уже говорить совсем профессионально, то на сегодня это может и не появится, потому что само открытие скрытых средств наблюдения, соответственно, и оперативно-скрытых технических средств — это очень не профессионально. Поэтому, в принципе, если предполагать, могут быть открыты данные моменты только в одном случае — это по политической воле руководителя, кто инициировал в данном случае оперативно-технические закрытые средства, и то, что они были обнаружены, в данном случае, у меня крайне большие сомнения. Даже если это была официальная прослушка. Это признаться самому себе в полном непрофессионализме ее обнаружения.

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Ранее директор "Transparency International Украина" Ярослав Юрчишин объяснил, почему возможное уголовное производство против Назара Холодницкого, основанное на результатах его прослушки, вряд ли будет иметь судебную перспективу.