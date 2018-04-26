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    Появилось видео, как кабинет главы Ужгородского суда подложили "прослушку"

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    Глава Ужгородского горрайонный суда Виктор Данко отметил, что проникновение лиц, установивших "прослушку" в его кабинете, произошло по предварительному сговору с Нацгвардейцами.
    Появилось видео, как кабинет главы Ужгородского суда подложили прослушку
    Скриншот видео

    КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Глава Ужгородского горрайонный суда Виктор Данко обвиняет установивших средство прослушивания в его кабинете в сговоре с Нацгвардейцами.

    Факт проникновения неизвестных лиц в Ужгородский горрайонный суд установил сам председатель суда, когда он пересмотрел видео с камер внутреннего наблюдения учреждения, оснащенных функцией ночного видения.

    Как сообщил судья, мужчины при приближении в кабинет председателя суда, закрывали камеры видеонаблюдения специальным механизмом, сообщает "Мукачево.Нет".

    Судья предполагает, что проникновение лиц произошло по предварительному сговору с Нацгвардейцами, на которых возложена обязанность круглосуточной охраны суда. И отмечает, что следов взлома не обнаружено.

    Глава суда Виктор Данко обратился в милицию, как только просмотрел камеры наблюдения. Следственно-оперативная группа обнаружила в его  рабочем кабинете "прослушку", вмонтированную в розетку.

    Выяснять, каким образом лица попали в круглосуточно охраняемую Нацгвардийцямы здание, кем инициировано установление камер и непосредственных исполнителей задача теперь будет СБУ.

    Кроме этого отмечается, что в кабинете Виктора Данка находятся материалы судебных дел, в том числе и содержащих секретную информацию и частные данные участников дела. В суде опасаются об опасности утечки сведений из судебных дел.

    Ранее сообщалось, что в кабинете руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого были найдены подслушивающие устройства.

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