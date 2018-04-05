Закрытие отопсезона: власти пока отстают

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

НАК "Нафтогаз Украины" обратилась к энергоснабжающей компании "Киевэнерго" с просьбой отключить отопление в офисе "Нафтогаза" и призвала украинцев присоединиться к этой инициативе и тоже экономить газ. В частности, на странице НАКа в Facebook отмечается, что пришло время сэкономить и деньги и газ. В то же время в "Нафтогазе" добавили, что потребители с централизованным отоплением могут обратиться в местные органы власти с просьбой завершить отопительный сезон.

Между тем в пяти городах Украины отопительный сезон официально завершен. Из-за повышения среднесуточной температуры батареи выключили в Николаеве, Херсоне, Каменском, Кривом Роге и Львове. Досрочно прекратить отопительный сезон могут и в Киеве. По крайней мере, этого не исключает столичный глава Виталий Кличко.

О целесообразности досрочного завершения отопительного сезона рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы юрист, эксперт по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Олег Голубенко.

(текст публикуется на языке оригинала)

Як до такої ініціативи ставитеся?

— Абсолютно позитивно. Я вважаю, що це нормальна європейська практика, просто для нас це було певним чином дещо дико раніше. Тому що коли ми включали опалення фактично від дати до дати або від температури, і коли в квітні вже було досить тепло, люди відкривали вікна, ніхто нічого не економив, тому що сплата відбувалася з метра квадратного. Тепер коли ж відбувається оплата відповідно до будинкових лічильників, звичайно, що в людей виникає потреба і бажання економити. І тут питання в тому, що місцева влада, на жаль, трохи відстає від прагнень людей.

Якщо зараз в нас така погода, що зранку може бути плюс 2, вдень плюс 15, а ввечері до нуля спуститися. Чи не пошкодяться комунікації в такому разі при відключенні опалення?

— З комунікаціями нічого не буде. Питання в тому, що ці температури, які навіть опускаються, вони не є критичними. І мова йде саме про середньодобову температуру. Тоді, коли вже дійсно температура набагато вища від того, щоб труби могли певним чином пошкодитися, замерзнути і тому подібне. Тому, як правило, вже такої проблеми немає. І давайте не забувати, що все ж таки технології не стоять на місці, і є прогноз погоди, і супутникові дані.

Чи можна запустити назад опалення, коли його відключать централізовано?

— Дійсно, з цим проблема, тому що в містах, як правило, дуже багато споживачів, для того, щоб запустити опалення потрібен досить тривалий час. І це може займати від тижня до двох. Тому що це все робиться поетапно. Не можна одночасно запустити потужності. Так само і погасити потужності в такому екстерному порядку, на жаль, неможливо, відповідно до тієї системи опалення централізованої, яка є безпосередньо в столиці. Тому тут дійсно певні є проблеми. Але все ж таки тут ми маємо працювати вже трошечки за європейськими стандартами і передбачати взагалі ситуацію, і поступово все ж таки приходити до такого режиму економії. Тим більше, що якщо ми подивимося на європейські країни, то там звикли до економії. І фактично там температура, яка в оселях є взимку навіть, набагато нижча, ніж та температура, яка є в наших оселях. Тому, в принципі, це не проблема. І бачимо, південні регіони вже відключилися, там вже тепліше. І, в принципі, це нормально абсолютно. Це дозволяє економити наші з вами кошти. Адже ми сплачуємо за фактично спожите тепло.

За вашими прогнозами, чи будуть так повально кияни звертатися з тим, аби відключити опалення?

— В Києві зараз майже всі будинки, за певними виключеннями, обладнані приладами обліку тепла. Відповідно, якщо будинок відключається від теплопостачання, то, звичайно, що це суттєво люди відчувають на своїх гаманцях. Тому що фактично вони не сплачують за тепло, яке вони не споживали. І це суттєво економить. І коли люди починають це розуміти, то вони першими прагнуть до того, щоб вже прикрити тепло або відключитися від нього якомога раніше. Це стосується більше тих будинків, які більш-менш організовані. Тобто це кооперативи або ж ОСББ. Там, як правило, люди більш організовані, вони розуміють, що сплачують безпосередньо за фактично спожите тепло, а не просто за якісь віртуальні квадратні метри, відповідно, вони більш активні і більш вимогливі саме до таких речей. І звичайно, що вони в першу чергу піднімають питання щодо зменшення або взагалі припинення теплопостачання в оселях.

То за вашими очікуваннями кияни будуть звертатися чи ні?

— Я думаю, що кияни будуть звертатися. В першу чергу ті будинки, які вже організовані між собою, більш такі активні мешканці. Ті будуть безпосередньо звертатися. А решта також йдуть іншим шляхом. Вони встановлюють певні прилади, які обмежують подачу тепла в будинок централізовано за умови певних зовнішніх температур. Це більш такі вже сучасні технології, які дозволяють певним чином економити. Тому ті будинки, які обладнані такими системами контролю, то звичайно що вони економлять вже і вони відчувають це.

Можливо варто змінити календарну сітку опалювального сезону?

— Я вважаю, що можливо переглянути взагалі такі підходи. І я думаю, що було б непогано переглянути взагалі стандарти в тому числі по температурі всередині будинку, відповідно, в оселях нормативи дещо переглянути до європейських.

Переглянути до якої температури?

— Я не кажу зараз про зовнішню температуру. Я вважаю, що потрібно ставити прилади, які б певним чином обмежували подачу тепла в будинок в цілому для того, щоб люди не відкривали вікна. Тому що не всі мають можливість ставити прилади обліку тепла безпосередньо в своїй оселі. Якщо в людини стоїть прилад обліку тепла в її оселі, він її може просто перекрити, і він не буде сплачувати за те тепло, яке він не спожив. Але якщо такої можливості немає, і немає можливості прикрутити батареї, то люди стають заручниками, вони змушені відчиняти вінка, тому що їм вже реально стає жарко. Але в результаті самі мешканці, інші мешканці будинку фактично за це сплачують. Тому я за те, щоб все ж таки в тих будинках, де неможливо поставити індивідуальний облік тепла в квартирах, було регулювання подачі тепла в залежності від зовнішньої температури на вулиці. І таких прикладів досить багато зараз, люди їх в будинках організовано масово ставлять. Це дозволяє їм економити.

Що ж стосується взагалі компанії-постачальника тепла, то вони повинні вже реагувати на погодні умови самостійно, не робити людей заручниками цих речей. Відповідно, вони мають розуміти, що якщо температура на вулиці підвищується, люди споживають менше тепла, то вони повинні прогнозовано так само зменшувати потужності подачі такого тепла до самих будинків. Тобто має запрацювати система, яка б регулювалася абсолютно нормально з боку місцевої влади, без впливу, без скарг, без якихось нормативних документів.

Ранее эксперт по вопросам энергетики Андрей Герус заявлял, что постоянные скачки тарифов делают индивидуальное отопление рискованным.

А эксперт по вопросам энергетики Сергей Дяченко в свою очередь отметил, что оплата за тепло начисляется по схеме "черт ногу сломит".