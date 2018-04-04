Власти Киева назвали дату отключения столицы от отопления

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. В среду, 4 апреля, Киев начал подготовительные работы к завершению отопительного сезона, который планируется полностью закончить 6 апреля, сообщает пресс-служба КГГА.

"Сегодня в Киеве начали подготовку к завершению отопительного сезона. Завершить отключение домов от услуги централизованного отопления в столице планируют 6 апреля. Подписано соответствующее распоряжение КГГА", — говорится в сообщении.

При этом в мэрии ссылаются на прогноз погоды Укргидрометцентра, согласно которому с 4 апреля и в ближайшие дни среднесуточная температура воздуха в столице будет значительно выше, чем +8 градусов.

"В связи с этим город предоставляет поручение теплоснабжающим компаниям — ОАО Киевэнерго, ООО Евро-Реконструкции и другим — приступить к сворачиванию систем теплоснабжения", — заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

По его словам, административные здания в столице начали отключаться от тепла еще раньше, по индивидуальным заявкам. Так, по состоянию на 3 апреля, более 500 админзданий, офисных помещений и др. уже отключены от отопления.

Согласно действующему законодательству, решение о начале и завершении отопительного сезона принимают местные органы власти, учитывая температурные показатели.