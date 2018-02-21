Приговор Януковичу вынесут до конца года - Лесничий

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

На открытии выставки памяти Героев Небесной Сотни в Киеве генеральный прокурор Украины Юрий Луценко озвучил следующие цифры: "У нас есть 1800 пострадавших лиц, которые признаны в этом статусе и следят за судами, ожидая первых приговоров. Есть 412 врученных и объявленных в юридическом смысле подозрений. Из них 48 высокопоставленных лиц из той власти и 208 правоохранителей". Однако многие украинцы и президент не довольны темпами и результатами расследования.

Как скоро стоит ждать приговоров по расстрелам на Майдане и по делу Януковича, рассказал директор Института анализа и прогнозирования Юрий Лесничий в эфире радиостанции Голос Столицы.

Как вы оцениваете темпы расследования?

— Я скажу так, что большинство украинцев, и власть уже понимает всю эту ситуацию, не устраивает тот темп, с которым расследуются эти дела. Но я всегда вспоминаю ситуацию в Прибалтике, там вокруг событий на переломе распада СССР с 1990-1991-го года, когда тоже была трагедия, погибло несколько людей. Так вот, суды закончились только в 2015 году. Прошло 25 лет. Я не настраиваю общество и слушателей на то, что в Украине это расследование будет длиться 25 лет. Но надо понять, что тот масштаб трагедий, который мы имеем в Украине — несколько тысяч пострадавших, сотни подозреваемых, большинство из которых в бегах, которые не в Украине, нет возможности с ними провести очный процесс, это и с юридической точки зрения очень и очень сложное дело, многоэпизодное. Поэтому если смотреть на это с точки зрения профессиональной, юридической, то дела такой категории не расследуются быстро. Да, есть в этой связи дело по "Беркуту", так называемой "черной роте", которая по подозрениям производила расстрел именно 21 числа, и от которого пострадало свыше 45 человек, которые были расстреляны. Есть в этой связи дело организованной преступной группы, возглавляемой бывшим президентом Януковичем, которая в общем-то и несет, по подозрению прокуратуры, политическую ответственность за совершение вот этой всей массы преступлений. В то же время, есть десятки погибших правоохранителей и дела по ним тоже есть. Но наряду со всем этим, есть огромное количество вещдоков, которые исчезли. В связи с чем, кто это позволил и т.д.

Я не думаю, что спилили все деревья, которые были на Институтской, я вчера прошелся, и на самом деле вещдоков достаточно для того, чтобы судить о том, что там происходило. Другое дело, что вся ситуация затягивается и понятно, что есть и политические последствия для власти, по крайней мере, тот ключевой электорат, который бы ожидал от власти каких-то результатов, не получает ответа на вопросы и это многих настораживает. Но так вот утверждать, что какая-то власть, придя, по мановению какого-то политического ветра сделает возможным ускорение расследования уголовного дела, которое должно быть расследовано, а потом еще рассмотрено в суде, я бы так не утверждал. То есть, это во многом такая политиканская позиция, что ли.

Вы упоминали правоохранителей, которые тоже были ранены, многие погибли. Стоит ли ожидать, что по этим делам тоже будет какое-то продвижение?

— Я не думаю, что можно провести амнистию по уголовному делу, такому как убийство. На самом деле, оно амнистию и не предусматривает. Другое дело, каким образом можно определить исполнителя убийства, орудие, того, кто нажимал на курок и непосредственно ответственен за определенную жертву. Понятно, что эта категория преступлений вообще очень тяжела. Я вспоминаю недавнее интервью на "Цензоре" такого себе спецагента НАБУ, который рассказывал о том, что было закуплено огнестрельное оружие, которое было привезено на Майдан. То есть возникают такие вот определенные доказательства, спустя время, которые наверняка необходимо будет расследовать, а именно проводить баллистические экспертизы, брать хозяев этого оружия, определять по жертвам и по тем пулям, которые есть, в этих уголовных делах, проверять оружие. Наверняка, уже какая-то часть из этой работы была сделана и эти документы не горят, и никакая амнистия к ним не применима. Если есть такие вот факты. Другое дело, насколько реально завершить это дело. Из тысяч или десятков тысяч участников Майдана, как определить тех, кто совершал преступление. Тоже вопрос. Это проблема сложная и с точки зрения юридической экспертизы, сказать, что это все можно расследовать за секунду или за год — это была бы, наверное, неправда.

Вчера Порошенко заявил, что готов принять участие в судебном процессе по Януковичу. Это политический пиар или действительно стремление докопаться до истины?

— С одной стороны, это новые условия, в которых сейчас находится Украина, когда мы можем абсолютно элементарно представить, что президент без всяких проволочек может быть участником суда и давать какие-то свидетельства. Другое дело, наверняка Порошенко скажет то, что он хочет сказать. Но с другой стороны, мы наверняка услышим те вопросы непростые, которые будут ему заданы со стороны адвокатов, а значит, со стороны Януковича и российской стороны. То есть это будет непростое событие и для президента. Мы помним, что ранее были и во времена Кучмы, и Ющенко факты того, что президентов привлекали к каким-то судебным заседаниям. Но они с очень большим трудом там появлялись и, скорее, как-то избегали этой участи. В данном случае настолько резонансное событие. Порошенко, конечно же, не является непосредственным организатором Майдана или его руководителем и он не был властью в то время, если не считать, что он был определенное время нардепом, и так далее. Поэтому его свидетельства, скорее, будут общеполитического характера. Не более того. Непосредственным ключевым участником госизмены Януковича Порошенко не является. Таких было 450 депутатов.

Все-таки, учитывая что де-факто Украина сейчас вступает в предвыборный период, стоит ли ожидать, что представители власти будут делать все, чтобы довести это дело до конца до выборов?

— Дело по Януковичу или по Майдану?

И по Януковичу, и по Майдану.

— По Майдану, я сказал, что очень непросто сделать к любой дате какие-то серьезные массовые подвижки. Хотя Луценко заявил, что будут переданы в суд несколько десятков дел по отдельным эпизодам, они все время происходят, на самом деле, эти дела идут, и тут нельзя говорить, что есть какая-то политическая подоплека в этом деле. Каждый генпрокурор, который был до этого, передавал какое-то количество готовых уже дел в суд. Тут самое главное, чтобы они были качественно расследованы и не рассыпались. А вот по делу Януковича УПК дает неимоверное количество уловок адвокатам защиты. И мы видим, что адвокаты защиты вполне этим пользуются. 150 свидетелей, вы представляете, их допросить — это несколько лет. Но по-видимому, это шоу от имени адвокатов Януковича не будет продолжаться в том режиме, как им хотелось бы. Скорее всего, судья сделает это более динамично, и если считать, что до выборов больше года, то за год, вполне возможно, мы можем услышать приговор по этому делу.

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Ранее политолог Петр Олещук заявлял, что суд против Януковича стал шоу для отвлечения внимания общественности.

А политический аналитик Валентин Гайдай отметил, что затягивание дела Януковича выгодно нынешней власти.