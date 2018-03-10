В эфире радиостанции Голос столицы директор Института анализа и прогнозирования Юрий Лесничий заявил, что то количество правок, которое внесли депутаты в пенсионное законодательство, может полностью изменить уже конечный вариант редакции.
Принцип добрососедства и европейская политическая традиция в том и заключаются, чтобы не акцентировать внимание на острых углах. Об этом в эфире "ГС" заявил директор Института анализа и прогнозирования Юрий Лесничий.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".