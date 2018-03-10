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    Юрий Лесничий

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    Юрий Лисничий
    Приговор Януковичу вынесут до конца года - Лесничий
    10:46 21.02.2018
    138Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Учитывая тот факт, что Порошенко не был ни организатором Майдана, ни власти в то время, его свидетельства по делу Януковича будут носить общеполитический характер, отметил эксперт.
    Заседание Верховной Рады. Архивное фото
    Когда Рада примет закон о реинтеграции Донбасса? Мнение эксперта
    07:46 19.12.2017
    543Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    Директор Института анализа и прогнозирования Юрий Лесничий отмечает, что любые болезненные вопросы в законопроекте не добавили бы возможностей в переговорах по урегулированию конфликта.
    Сергей Доротич. Архивное фото
    Вероятность принятия Трудового кодекса мизерна - Доротич
    12:58 11.10.2017
    112
    Изменения трудового законодательства в лучшую сторону для работающих украинцев на деле обернется лишь дискуссией, считают эксперты Сергей Доротич и Юрий Лесничий.
    Юрий Лисничий
    Коалиция будет "протягивать" пенсионную реформу - эксперт
    06:09 02.10.2017
    1327Пенсионная реформа: суть и скрытое
    В эфире радиостанции Голос столицы директор Института анализа и прогнозирования Юрий Лесничий заявил, что то количество правок, которое внесли депутаты в пенсионное законодательство, может полностью изменить уже конечный вариант редакции.
    Юрий Лисничий
    В отношениях с Украиной Польше экономика важнее истории - эксперт
    22:33 07.08.2017
    242
    Принцип добрососедства и европейская политическая традиция в том и заключаются, чтобы не акцентировать внимание на острых углах. Об этом в эфире "ГС" заявил директор Института анализа и прогнозирования Юрий Лесничий.
    Юрий Лисничий
    За отставкой Гонтаревой последует отставка Авакова – Лесничий
    19:40 27.02.2017
    1269
    Директор Института анализа и прогнозирования Юрий Лесничий в эфире "ГС"обратил внимание на серьезное напряжение в Верховной Раде накануне вероятного одобрения программы деятельности Кабмина.
    Юрий Лисничий
    В органах прокуратуры идет зачистка - Лесничий
    02:36 04.12.2016
    237Дело Майдана поссорило Луценко и Горбатюка
    В эфире радиостанции "Голос Столицы" директор Института анализа и прогнозирования Юрий Лесничий заявил, что многие работники местных прокуратур не выдерживают нагрузки.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Юрий Лисничий
    Приговор Януковичу вынесут до конца года - Лесничий
    10:46 21.02.2018
    138
    Учитывая тот факт, что Порошенко не был ни организатором Майдана, ни власти в то время, его свидетельства по делу Януковича будут носить общеполитический характер, отметил эксперт.
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