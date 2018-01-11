Кто будет контролировать деньги Дорожного фонда? Мнение эксперта

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Государственный дорожный фонд начал работу. В правительстве надеются, что он даст возможность решить все проблемы с финансированием ремонта дорог. Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что за счет начала работы фонда и дополнительных источников, украинская автодорожная отрасль в этом году получит около 47 млрд гривен.

Министр напомнил, что с 1 января "Укравтодор" отвечает только за 50 тыс километров автодорог, а другие 120 тыс километров передаются на областной уровень с гарантированным финансированием из Дорожного фонда в объеме 35% от его поступлений.

Как изменятся украинские дороги после создания Государственного дорожного фонда, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал директор программы "Инфраструктура" Украинского института будущего Владимир Шульмейстер.

Что представляет собой новосозданная структура?

— Дорожный фонд — это статья в бюджете, которая защищена с 1 января, защищена от того, чтобы быть использована на другие нужды. Наполняется она за счет акциза при импорте нефтепродуктов в Украину и предназначена для финансирования содержания, ремонта и строительства дорог. Эта статья была и раньше. Единственное, как я уже сказал, с 1 января этого года — уже неделю — эта статья стала защищенной. То есть ее нельзя использовать на другие нужды.

То есть раньше деньги поступали от акциза на импортные нефтепродукты в общий бюджет, а уже оттуда выделялись средства на дорожные нужды. А сейчас есть отдельная статья, где аккумулируются деньги, которые потом оттуда идут только на дороги?

— Только на дороги. И в этом, собственно, была идея закона, который прошел в позапрошлом году и который определил, что 50% от Дорожного фонда стали защищенными уже в этом году. В следующем году — это 75%, и через два года начнет полностью работать Дорожный фонд, 100% от импорта, от акциза будет поступать на дороги.

Те деньги, которые планируется получить в этом году, 47 млрд гривен, их будет достаточно для финансирования ремонта дорог, строительства новых?

— Смотря, какая стоит задача. За один год точно невозможно будет сделать дороги. Для того, чтобы сделать дороги, нужно значительно больше денег. Мы считали, что это порядка 2 триллиона гривен. Это чтобы все сделать идеального качества. А вот суммы, которая сейчас называются, уже близки к тому, сколько нужно денег для того, чтобы дороги поддерживать в нормальном состоянии. К сожалению, цифры, которые сегодня есть, их тоже недостаточно. Но беда даже не в этом, а беда в том, что деньги, которые сегодня будут попадать на дороги, из разных источников, даже при том, что их недостаточно для того, чтобы сделать качественные дороги все в Украине в один год, эти деньги невозможно трансформировать в качественные дороги. Проблема тут будет в количестве качественных подрядчиков, которые смогут эти дороги сделать за эти деньги.

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Подрядчиков не хватает?

— Да, у нас недостаточно компаний, которые качественно могут выполнять такие работы.

Зарубежные компании в этом случае можно привлекать?

— Не только можно, а и нужно. К сожалению, такие компании тоже можно пересчитать на пальцах одной руки, зарубежные компании, которые могут качественно делать дороги. К сожалению, эта отрасль в принципе, из-за огромного недофинансирования, очень сильно истощена. Очень много компаний обанкротилось, и, по сути, на сегодня практически некому делать качественные дороги в Украине.

Как из такой ситуации выходили наши соседи?

— В 2015 году, осенью, я был в Беларуси и общался с коллегами, которые в то время достраивали внешнее кольцо окружной. Кстати, это было из цементобетона сделано, вокруг Минска. И там приглашали достаточно много зарубежных подрядчиков для участия в открытых тендерах, там и литовцы ремонтировали, и поляки, и даже китайцы. Поэтому приглашение таких зарубежных компаний — это выход из ситуации. Но за один год передислоцировать большое количество техники для строительства масштабных проектов довольно сложно. Поэтому в этом году будет проблема с тем, что будут деньги, а качественно их превратить в качественные дороги будет сложно.

Когда украинские водители почувствуют на себе работу Дорожного фонда?

— Эффект от любых инфраструктурных проектов будет не через один год. Восстановление дорог в Украине — это крупный проект. Будет постепенное улучшение дорог, и это можно было уже в этом году ощутить, в 2017-м, и в 2018-м эта тенденция продолжится. То ест поток денег на дороги будет ощущаться все больше и больше. Однако качество того, каким образом деньги преобразуются в дороги, оставляет желать лучшего. И я недавно ехал по международным трассам и увидел, насколько они испорчены этим даже началом зимы. И это говорит о том, как сегодня происходит контроль качества дорог. А он происходит за счет организаций, зачастую, приближенных к "Автодору". Необходим независимый контроль качества дорог, которого, к сожалению, в Украине на сегодня не так много. Сегодня независимый контроль обязывают делать банки, которые финансируют, международные банки, это Мировой банк, ЕБРР, они обязывают контролировать независимо качество дорог. И без приемки независимыми контролерами полная оплата за дороги не происходит. Плюс репутация таких компаний, которые строят, зачастую — под сомнением, и это тоже прискорбно.

Те 120 тыс километров дорог, которые передаются на областной уровень, они также будут отремонтированы? Как будет происходить сотрудничество с государством и "Укравтодором" в этом случае?

— В ОГА за последние полгода происходило формирование служб, это либо департаменты, либо коммунальные предприятия, которые принимают дороги к себе на баланс, 120 тыс километров дорог, и часть Дорожного фонда, если я правильно помню, 30-35%, будет идти как раз на областные эти организации, которые будут заниматься содержанием, поддержанием этих дорог в нормальном состоянии. По разным областям абсолютно точно будет разная ситуация. Это очень сильно зависит от руководителей ОГА, в чью ответственность будет входить содержание этих дорог. Я надеюсь, что финансирование через этот дополнительный уровень — его раньше не было — даст толчок развитию, в том числе и на местах, строительных компаний, потому что появятся деньги на уровне области, но деньги нужно будет тоже с умом использовать для преобразования их в качественные дороги.

Кто будет контролировать работу и распределение средств самого Дорожного фонда? Правительство?

— К сожалению, да. Почему к сожалению? Потому что при голосовании бюджета, к сожалению, произошла подмена дорог, которые должны в следующем году делать. Вы в начале нашей беседы упомянули, что часть дорог будет финансироваться напрямую из бюджета. Это магистрали, очень важные для страны, и, к сожалению, те приоритеты, которые выставил "Автодор" в прошлом году по ремонту. Вот по Николаеву, например, было две дороги, это Николаев-Кропивницкий, которая в ужасном состоянии находится, и Николаев-Кривой Рог, она тоже требует ремонта немедленного, туда планировалось выделить 2 млрд и 4 млрд гривен для ремонта соответственно. И, кстати, Николаев-Кропивницкий должна была быть сделана в цементобетоне. Так вот, к сожалению, в ночь перед голосованием бюджета были заменены дороги, на которые будут идти деньги, и, к сожалению, это было сделано, не исходя из принципа важности для страны, а исходя из принципа важности тех людей, которые определяли, куда эти дороги идут. И эти деньги, к сожалению, вот эти дороги, о которых я сказал, они сделаны не будут. Хотя эти дороги являются частями важных транспортных коридоров для страны.

А то, что я сказал про цементобетон, это очень серьезная тема. Дело в том, что в стоимости дорог, 56% в асфальтобетоне — это битум, который импортируется. И, по сути, это означает, что 56% Дорожного фонда в случае, если он будет использован на асфальтные дороги, будет уходить за границу. Соответственно, 56% от тех больших цифр, которые Вы называли, это будет торпедироваться, по сути, торговый баланс Украины, приводить его к отрицательному результату, вместо того, чтобы делать из местных материалов, загружать нашу промышленность, и делать цементобетонные дороги, которые могут простоять в отличие от асфальтных, там, где 5-7 лет, цементобетонные простоят 25 лет. Пример — Варшавская, которая стоит до сих пор уже десять лет, и ни одного квадратного метра ямочного ремонта там не сделано.

К слову, советник главы Госагентства автомобильных дорог Украины Александр Кава в эфире "ГС" отметил, что в 2018 году на дороги выделено больше средств, чем в 2017-м, но их все равно недостаточно, чтобы привести дорожную сеть в надлежащее состояние.