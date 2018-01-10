Митингующие разблокировали все дороги, кроме одной на границе с Польшей

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КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. На границе с Польшей митингующие разблокировали три из четырех ранее заблокированных трасс, сообщает ГФС. На данный момент свободны дороги к пунктам пропуска "Шегини-Медыка", "Рава-Русская — Гребенное" и "Краковец-Корчевая" в с. Росновка.

Сейчас остаются перекрытыми только подъездные пути к "Ягодину" Волынской таможни.

"По состоянию на 15.00 среды, невзирая на разблокирование дорог к "Шегини" и "Рава-Руская" в очереди находилось 130 транспортных средств, непосредственно в пунктах пропуска — еще 60, на подъездах к "Краковцам" — 80", — сообщает ГФС.

На въезде в Украину через пункт пропуска "Ягодин" находится около 20 грузовиков, около 40 не смогли подъехать к пункту пропуска из-за перекрытых дорог. Пассажирские автобусы и легковые автомобили протестующие пропускают без препятствий.

"Зная об организации митингов, руководство Львовской таможни накануне провело совещание с Госпогранслужбой и польской стороной. Принято решение в ночь с 9 на 10 января оформить максимальное количество автомобилей. Например, на "Шегини" в ночь было оформлено вдвое больше грузовых транспортных средств — 86", — подчеркивает ГФС.

Напомним, утром 10 января сразу на нескольких КПП на границе Украины и Польши начались акции протеста. Участники митингов перекрыли движение в направлении пунктов пропуска "Шегины" и "Рава-Руская", они без остановки пересекали проезжую часть по пешеходному переходу, мешая автомобильному движению.

Позднее акции прошли на КПП "Ягодин" и "Краковец". Протестующие добиваются отмены поправок в Налоговый кодекс Украины, которые практически убивают челночную приграничную торговлю.