Алексей Дорошенко: 2018 год - ценовая мина замедленного действия

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

Уходящий 2017 ознаменовался стремительным ростом цен. Особенно быстро дорожали продукты питания — в среднем, на 30%.

"Потребительские цены в Украине с начала года выросли на 13,6%, тогда как средний показатель роста цен в Европе составил 2,6%, в странах СНГ — 6,7%. Такой рост темпов инфляции объясняется повышением расходов на зарплаты, энергоресурсы и инвестиционные программы, увеличением расходов компаний, которые в итоге были перенесены на конечного потребителя. К отрицательным причинам добавились неблагоприятные погодные факторы и низкий уровень урожая некоторых групп фруктов и овощей. Понижение курса гривны в сентябре только усилила инфляционное давление", — отмечается в ежегодном исследовании информационно-аналитического центра Forex Club в Украине.

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Таким образом, Украина имеет высокие показатели инфляции уже третий год подряд. Так, в 2015 инфляция выросла аж на 43,3% (!), в 2016 году замедлилась до 12,4% в 2016 году. В 2018 году она ожидается на уровне 10-10,5%.

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По мнению директора Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, основной причиной инфляционного всплеска в 2017 года были непрофессиональные действия экономического блока правительства.

Как бы вы охарактеризовали ситуацию с инфляцией в 2017 году?

— Инфляция, которую заложили в бюджете на 2017 год, составила 8%. О том, что в 2017 году будет высокая инфляция, было понятно уже в январе. Рост минимальной зарплаты привел к росту цен на некоторые продукты питания. В итоге, уже в мае Нацбанк пересматривает прогноз инфляции в сторону увеличения. В июле отменяется госрегулирование цен на социальные продукты питания. Как следствие, в августе НБУ вновь пересматривает показатель инфляции. И что же мы имеем по итогам 11 месяцев? Мы получили инфляцию больше, чем в 2016 году, которая достигла 12 с лишним процентов. У нас за январь-ноябрь инфляция выросла на 13%. Уже в январе 2017 года цены на социальные продукты питания выросли в среднем на 2-3 процента, а некоторые продукты выросли до 10%. Уже тогда можно было прогнозировать, что рост цен будет значительным и будет выше, чем запланированная в бюджете инфляция.

В итоге, к концу года мы пришли к ситуации, когда цены сравнялись с нашими европейскими соседями. Мы решили посчитать, сколько стоит фруктовая корзинка в Польше и у нас. Мы взяли импортную продукцию — мандарины, лимоны, апельсины и бананы по одному килограмму. В Украине такая корзина стоит на 17% дороже, чем у поляков. Основная причина — низкий уровень конкуренции среди импортеров и уровень налогообложения.

Продолжится ли рост цен на продукты в 2018 году?

— В 2018 году мы будем сидеть на инфляционной мине замедленного действия, которая будет приведена в действие уже в январе. В декабре у нас произошла девальвация гривны. Она упала на 5%. В декабре мы это в ценах не увидели, но в январе увидим рост цен на эти же 5%. Кроме того, у нас в 2018 году запланировано очередное повышение минимальной заработной платы. В связи с этим начнется повышение цен в хлебопекарной отрасли уже в январе — возможно, процентов до 10%. В январе-феврале 2017 года рост цен на хлеб составил больше 15%. Поэтому в январе-феврале у нас будет задан старт для забега цен. Если в 2017 году формула для ценообразования была непонятна, и мы играли в "черный ящик" с прогнозами, то в 2018 году с прогнозами все будет очень просто. Уже сейчас у нас цены почти не отличаются от мировых. Поэтому для прогноза нам нужно умножить нынешние цены на курс гривны и получим новую цену с ближайшие месяцы. То есть, если в декабре гривна упала на 5%, то в январе цены вырастут на 5% соответственно. Кроме того, с нового года у нас начинаются большие валютные выплаты. Транш МВФ мы с вами так и не получили. Фонд приостановил программу финансирования, и если у нас с вами не будет валютного баланса, то мы с вами к концу 2018 году можем получить курс даже больше, чем заложен в госбюджете — выше 30 грн за доллар.

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Стоит отметить, что в середине 2017 года цены росли на фоне стабильной гривны. Если бы в этот период падала гривна, то мы бы получили в середине года еще больший рост цен. И подорожание сала 68% нам могло бы показаться даже незначительным.

Политический фактор будет влиять на цены?

— С мая начинается старт президентской гонки. Соответственно, начнутся популистские действия власти, которые могут привести к очередному витку цен на продукты питания. Стоит отметить, что сейчас политики и властные органы вообще не занимаются проблемами экономики, все внимание общественности приковано к толпам, которым бегают по центру Киева. Меня крайне умиляет когда один из заместителей министра экономики говорит, что на всех тендерах госзакупок ProZorro мы должны отдавать предпочтения импортной продукции, если она стоит на гривну дешевле. Именно поэтому мы покупаем белорусские МАЗы, которые предлагаются на гривну дешевле, чем КРАЗ, отказываясь от сотен тысяч рабочих рук в нашей стране. В таких условиях мы понимаем, что цены это всего лишь производная от тех целей, которое выстраивает государство в стране. Когда у хозяина все плохо в доме он хочет стать более зажиточным. Он не смотрим сериалы, он с утра до вечера работает. Мы же больше внимание обращаем внимание на политику, не замечая то, что у нас в экономике полный бардак. Для того, чтобы вернутся к экономическим показателям 2008 года, нам понадобится лет 10-12. К сожалению, к этому времени значительная часть переедет за рубеж и будет жить по-польски, но не в Украине, а как раз в Польше. Мне бы хотелось, чтобы наши граждане такой уровень жизни получили в нашей стране. А ведь как раз из-за цен и уровня жизни люди и меняют страну проживания и место работы.

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Что делают госорганы, чтобы повлиять на экономику?

— Практически ничего. Они только помогают олигархам. От Минэкономразвития и от МинАПК каких то кардинальных предложений улучшить ситуацию мы не слышим. Там только обсуждают, сколько будем выплачивать дотаций "Мироновскому хлебопродукту" — миллиард или два. Правительство Гройсмана ничем не отличается от правительства Азарова. Если тот давал льготы и преференции химикам, угольщикам и металлургам, но Гройсман дает дотации аграрным баронам. При этом фермеры остаются ни с чем, что в ближайшем будущем отразится на себестоимости их продукции и конечных ценах. Принцип распределения остается тот же — все деньги отдавали крупному бизнесу, а малому и среднему бизнесу — крохи со стола. Это неправильный подход. Деньги нужно давать на средний и малый бизнес, иначе в скором времени средний класс исчезнет, как исчезли динозавры. А именно средний класс и двигает реформы во всех странах мира.