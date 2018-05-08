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    Под Одессой на родительском собрании избили сотрудницу мэрии - СМИ

    (обновлено: )39820
    По данным одесского издания, скандал произошел на родительском собрании в школе номер 3 в Рени. С жалобой на побои обратилась сотрудница горисполкома, на ребенка которой постоянно были жалобы.
    Полиция Украины. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. Родительское собрание в школе №3 в Рени Одесской области в понедельник закончилось дракой, в полицию с жалобой на побои обратилась сотрудница городского исполкома, сообщает Думская со ссылкой на местных жителей.

    По словам очевидцев, инцидент произошел из-за агрессивного поведения одного из детей.

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    "В класс, когда его формировали, записали мальчика по имени Глеб. Его мама, Вия Кобель, работает в исполкоме (специалистом общего отдела — Ред.). С ними в школе постоянно происходили склоки: она угрожала учителям, ребенок постоянно задирал одноклассников и других школьников, но все жалобы, в том числе и мэру города Игорю Плехову, заканчивались ничем. И вот вчера на родительском собрании терпение родителей лопнуло, и они побили эту Вию. Вызывали полицию, но сайты ренийские о ситуации молчат, и, похоже, скандал хотят спустить на тормозах", — сообщил изданию источник в школе.

    В пресс-службе Главного управления Национальной полиции в области подтвердили, что инцидент имел место.

    "Действительно в школе учится ребенок, к поведению которого у родителей накопились претензии, и вчера некоторые родители пришли в школу, мама этого ребенка тоже там была. Произошел словесный конфликт, а потом потасовка. В результате мама ребенка, к которой были претензии, обратилась в Ренийский райотдел с заявлением о нанесении ей побоев другой участницей конфликта. Сейчас заявление проверяется, ее направили на судмедэкспертизу, опрошены учителя и родители. Если информация подтвердится, то будет приниматься решение о начале производства по статье 125 УК Украины (умышленное легкое телесное повреждение)", — отметили в пресс-службе.

    Напомним, в апреле драка между студентами в Одессе закончилась убийством: один молодой человек нанес острым предметом смертельные ранения своему противнику. 

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