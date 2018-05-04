Собеседование по-одесски: работодателя избили и угнали авто

По данным полиции, мужчина решил обсудить условия работы на улице Балковской в Одессе, но во время разговора один из "работников" направил в сторону потерпевшего нож и приказал отдать ценные вещи. Одессит оказал сопротивление, после чего получил удар по голове и потерял сознание.

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Придя в себя, он обнаружил отсутствие мобильного телефона, портмоне с документами и кредитными картами, а также ключей от своего Volkswagen Golf. Авто не было на месте. В течение часа правоохранители нашли угнанный автомобиль. При задержании один из злоумышленников на ходу выскочил из машины и сбежал.

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Открыто производство по ч. 2 ст. 187 (разбой) и ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) УК Украины.

Месяц назад СМИ писали, что в центре Киева изнасиловали женщину на собеседовании.