В Тернополе жестоко избили 13-летнего подростка. Он госпитализирован

КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. В Тернополе жестоко избили 13-летнего подростка. Как пишет "ternopil.te", инцидент произошел 30 апреля, однако о нем стало известно только сегодня.

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У пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб щеки. Мальчика доставили в областную детскую больницу. Другие подробности пока не сообщаются, кадров с места ЧП у журналистов нет.

Напомним, в Киеве на дороге произошел конфликт, в результате которого избили нардепа Мустафу Найема. Политик заявил о переломе челюсти и что инцидент не связан с его политической деятельностью. Задержали четверых людей.