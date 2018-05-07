наверх
07.05.201819:16
Курсы валют НБУ
  • USD26.31+ 0.11
  • EUR31.49+ 0.08
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Во Львове жестко избили мужчину в кинотеатре из-за разговора во время фильма

    164
    По информации полиции, зрителя побил 27-летний львовянин. Он объяснил свои действия тем, что потерпевший разговаривал с женой во время сеанса и не реагировал на замечания.
    Кинотеатр. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. В одном из кинотеатров Львова зрителя избили за то, что он разговаривал во время просмотра фильма и не реагировал на замечания. По данным правоохранителей, в полицию обратилась женщина, которая сообщила об избиении 24-летнего львовянина, ее мужа. По ее словам, это произошло в кинотеатре во время просмотра фильма.

    Собеседование по-одесски: работодателя избили и угнали авто. Видео
    ГУ НП в Одесской области/Youtube
    Собеседование по-одесски: работодателя избили и угнали авто

    Сообщается, что медики диагностировали "множественные изломы костей лицевого скелета, левосторонний гемосеноз".

    Полицейские выяснили, что зрителя побил 27-летний львовянин. Он объяснил свои действия тем, что потерпевший разговаривал с женой во время сеанса и не реагировал на замечания.

    Нападающему сообщили о подозрении в умышленным нанесении тяжких телесных повреждений.. Ему грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

    Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести 105 тысяч гривен залога.

    Ранее сообщалось, что в Одессе правоохранители задержали одного из двух злоумышленников, ограбивших и избивших одессита. По данным ГУ НП в Одесской области, потерпевший собирался нанять жителей Херсонской области для проведения ремонтных работ.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Бойцы ВСУ. Архивное фото
    Прощай, АТО! Операция объединенных сил в Донбассе
    Певец MELOVIN (Украина) на церемонии открытия 63-го международного конкурса песни Евровидение - 2018 в Лиссабоне
    Евровидение-2018. Как покажет себя Украина
    Смог и гарь на Виноградаре в Киеве
    Гори оно огнем. Масштабные пожары в Киеве
    Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович
    День Победы в Украине: без красного знамени и без памяти