Во Львове жестко избили мужчину в кинотеатре из-за разговора во время фильма

КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. В одном из кинотеатров Львова зрителя избили за то, что он разговаривал во время просмотра фильма и не реагировал на замечания. По данным правоохранителей, в полицию обратилась женщина, которая сообщила об избиении 24-летнего львовянина, ее мужа. По ее словам, это произошло в кинотеатре во время просмотра фильма.

Сообщается, что медики диагностировали "множественные изломы костей лицевого скелета, левосторонний гемосеноз".

Полицейские выяснили, что зрителя побил 27-летний львовянин. Он объяснил свои действия тем, что потерпевший разговаривал с женой во время сеанса и не реагировал на замечания.

Нападающему сообщили о подозрении в умышленным нанесении тяжких телесных повреждений.. Ему грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести 105 тысяч гривен залога.

Ранее сообщалось, что в Одессе правоохранители задержали одного из двух злоумышленников, ограбивших и избивших одессита. По данным ГУ НП в Одесской области, потерпевший собирался нанять жителей Херсонской области для проведения ремонтных работ.