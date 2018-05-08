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    Происшествия

    В Бердянске на марше "Азова" избили мужчину за критику полка - соцсети

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    Погромы и нападения радикалов в Украине (280)

    (обновлено: )13605
    По словам автора снимков, пострадавший мужчина "слишком громко комментировал парад "Азова". Как уточнил, другой очевидец происшествия, Дмитрий Шувалов, пострадавший позволил себе нелицеприятный комментарий в адрес шествующих.
    В Бердянске на марше Азова избили мужчину за критику полка
    Никита Журавлёв в Facebook

    КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. Во время шествия "Азова" в Бердянске по случаю четвертой годовщины создания полка один из участников марша ударил мужчину, наблюдавшего за празднованием. Об этом сообщил в сообществе "Бердянск online" в Facebook очевидец происшествия Никита Журавлёв, опубликовав фото с места инцидента.

    Марш "Азова" прошел еще 5 мая, однако СМИ обратили внимание на данный случай только сейчас.

    Никита Журавлёв в Facebook
    В Бердянске на марше "Азова" избили мужчину за критику полка

    По словам автора снимков, пострадавший мужчина "слишком громко комментировал парад "Азова".

    "Данная лежачая особь, лежит после того, как выкрикнула очень неприличное слово в адрес демонстрации… Его попросили отдохнуть и он законопослушно выполняет своё ответственное задание", — написал пользователь Александр Пономаренко.

    Как уточнил, другой очевидец происшествия, Дмитрий Шувалов, пострадавший позволил себе нелицеприятный комментарий в адрес шествующих и "один из проходящих гражданских сделал тычку с локтя и пошел дальше".

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