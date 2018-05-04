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    Стрельба в горсовете Никополя: полиция открыла два производства

    (обновлено: )10603
    По версии полиции, во время внеочередной сессии Никопольского городского совета между депутатами и радикалами возникла потасовка, в результате которой "один из мужчин произвел несколько выстрелов вверх из оружия".
    В Никополе на сессии горсовета произошла драка со стрельбой
    city-nikopol.com.ua

    КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Полиция Днепропетровской области открыла два производства из-за потасовки со стрельбой в Никопольском горсовете, в результате инцидента никто не пострадал, сообщила пресс-служба ведомства.

    В Никополе на сессии горсовета произошла драка со стрельбой
    city-nikopol.com.ua
    "Горячие" выборы 2019. В Никополе радикалы устроили конфликт со стрельбой

    Ранее в пятницу местные СМИ сообщили, что в Никопольском горсовете произошла потасовка и стрельба. По данным издания, стрелял депутат, которому представители "Правого сектора" надели на голову пакет с кефиром, при этом радикалы облили зеленкой мэра города Андрея Фисака.

    По версии полиции, в пятницу утром во время внеочередной сессии Никопольского городского совета между депутатами и радикалами возникла потасовка, в результате которой "один из мужчин произвел несколько выстрелов вверх из оружия, никто из присутствующих не пострадал".

    "Следственным отделом Никопольского отдела полиции внесены сведения в единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией по статье 293 (групповое нарушение общественного порядка) и части четвертой статьи 296 (хулиганство) УК Украины", — говорится в сообщении.

    На месте работает следственно-оперативная группа.

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