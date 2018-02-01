Депутат горсовета пострадал в результате взрыва в Никополе - СМИ

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. В Никополе Днепропетровской области в результате взрыва пострадал депутат горсовета, сообщают местные СМИ со ссылкой на свои источники.

Накануне сообщалось, что около 18.30 в Никополе прогремел взрыв на улице Трубченко возле гаражей. В результате происшествия 57-летний мужчина получил осколочное ранение ноги. Пострадавшего госпитализировали в больницу.

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В то же время местный сайт "Информатор", ссылаясь на собственные источники, сообщает, что при взрыве пострадал депутат местного совета Александр Рыбаков (внефракционный).

Напомним, в прошлом году в Никополе во время заседания суда по делу об убийстве отец погибшего взорвал две гранаты. Сам мужчина погиб в результате взрыва, также сообщалось, что осколочные ранения получили семь человек: трое подсудимых, два сотрудника конвойной службы, сотрудники суда и несколько гражданских лиц. Позже стало известно, что также скончался один из подсудимых.