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    Происшествия

    В Тернополе мужчина открыл стрельбу

    (обновлено: )35
    Инцидент произошел в спальном районе ночью Компания молодых ребят вела себя громко на улице, что побудило недовольного мужчину на резкие действия.
    Автомобиль патрульной полиции. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. В Тернополе мужчина обстрелял ночью из пневматического оружия компанию молодых людей, которые громко разговаривали во дворе дома. Об этом сообщает пресс-служба областной Нацполиции.

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    По предварительным данным, инцидент произошел в 2:30. Компания из двух девушек и парня сидела во дворе многоэтажки на массиве Дружба. Молодежь громко разговаривала и мешала местным жителям. Им сделал замечание житель дома, но отдыхающие не отреагировали и начали провоцировать словесный конфликт.

    В итоге мужчина с балкона второго этажа выстрелил в направлении компании и попал в грудь 20-летнему парню. Пострадавшего госпитализировали, его жизни угрозы нет.

    Правоохранители задержали стрелка, который сознался в содеяном. У мужчины изъяли пневматическое ружье.

    Следователи устанавливают, чье это оружие, и есть ли на него разрешение. В ходе проверки стало известно, что задержанный уже привлекался к уголовной ответственности.

    Ранее сообщалось, что житель Рени Одесской области несколько раз попал в окно жилого дома, пугая соседских котов.

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