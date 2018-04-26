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    В Днепре мужчина открыл стрельбу

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    В полиции подтвердили факт стрельбы в Днепре, уточнив, что она велась из тренировочного пистолета "Флобер". Пострадал один мужчина, у него ранена рука. Стрелявшего задержали.
    На месте стрельбы в Днепре, 26 апреля 2018
    dv-gazeta.info

    КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Мужчина утром в четверг открыл стрельбу возле дома на проспекте Героев 30 в Днепре, пострадал один человек — у него прострелена рука, стрелявший задержан, пишет "Днепр вечерний".

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    Согласно сообщению, стрелявший якобы употребляет наркотики и болен шизофренией, но при этом ездит на автомобиле.

    Очевидцы утверждают, что мужчина стрелял из пистолета, который взял у отца — бывшего военнослужащего. 

    В полиции подтвердили факт стрельбы, но уточнили, что она велась из тренировочного пистолета "Флобер".

    "Действительно стреляли из пистолета "Флобер". Пострадал мужчина, который получил легкие телесные повреждения", — сказано в сообщении.

    О задержании правонарушителя сообщила изданию спикер областной полиции Анна Старчевская.

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    В свою очередь издание "Информатор" сообщает, что инцидент произошел около 7:30.

    "Во время патрулирования инспекторы заметили автомобиль ВАЗ-2107 и то, как неизвестный пытался догнать мужчину. Остановив обоих инспекторы выяснили, что 54-летний водитель ВАЗа ранее совершил несколько выстрелов из пистолета "Флобер", вследствие чего ранил мужчину в левую руку и левую ногу. Злоумышленник был сразу же задержан, помимо оружия у него изъяли ножи и перцовый баллончик", — говорится в сообщении.

    На место инцидента вызвали следственно-оперативную группа для выяснения всех деталей и обстоятельств произошедшего.

    Ранее сообщалось, что житель Рени Одесской области несколько раз попал в окно жилого дома, пугая соседских котов.

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