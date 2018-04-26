В Днепре мужчина открыл стрельбу

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Мужчина утром в четверг открыл стрельбу возле дома на проспекте Героев 30 в Днепре, пострадал один человек — у него прострелена рука, стрелявший задержан, пишет "Днепр вечерний".

Согласно сообщению, стрелявший якобы употребляет наркотики и болен шизофренией, но при этом ездит на автомобиле.

Очевидцы утверждают, что мужчина стрелял из пистолета, который взял у отца — бывшего военнослужащего.

В полиции подтвердили факт стрельбы, но уточнили, что она велась из тренировочного пистолета "Флобер".

"Действительно стреляли из пистолета "Флобер". Пострадал мужчина, который получил легкие телесные повреждения", — сказано в сообщении.

О задержании правонарушителя сообщила изданию спикер областной полиции Анна Старчевская.

Читайте также: Стрельба, заложница, спецназ. Голливудский боевик в селе на Винничине

В свою очередь издание "Информатор" сообщает, что инцидент произошел около 7:30.

"Во время патрулирования инспекторы заметили автомобиль ВАЗ-2107 и то, как неизвестный пытался догнать мужчину. Остановив обоих инспекторы выяснили, что 54-летний водитель ВАЗа ранее совершил несколько выстрелов из пистолета "Флобер", вследствие чего ранил мужчину в левую руку и левую ногу. Злоумышленник был сразу же задержан, помимо оружия у него изъяли ножи и перцовый баллончик", — говорится в сообщении.

dp.informator.ua/Патрульная полиция Днепропетровской области На месте стрельбы в Днепре

На место инцидента вызвали следственно-оперативную группа для выяснения всех деталей и обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что житель Рени Одесской области несколько раз попал в окно жилого дома, пугая соседских котов.