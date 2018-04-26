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    В Ужгороде мужчина сбил детей на переходе и скрылся

    (обновлено: )20602
    По информации патрульной полиции, водитель совершил наезд на двух малолетних детей, которые переходили дорогу по пешеходному переходу.
    На месте ДТП в Ужгороде
    Патрульна поліція Закарпатської області

    КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. В Ужгороде на пешеходном переходе водитель на еврономерах сбил детей и скрылся с места происшествия.

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    "Экипаж ужгородских патрульных получил сообщение о ДТП с пострадавшими, на улице Минайской. Оперативно приехавшие на место происшествия, инспекторы выяснили, что водитель совершил наезд на двух малолетних детей, которые переходили дорогу по пешеходному переходу, и сам скрылся с места происшествия. Не теряя ни минуты, патрульные оказали медицинскую помощь и вызвали скорую", — сообщает патрульная полиция Закарпатской области.

    Опросив свидетелей, которые находились на месте происшествия, патрульные отправились на поиски указанной машины. Правоохранителям помогли неравнодушные граждане, которые сразу догнали виновника и задержали его до приезда полиции.

    На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу для выяснения всех обстоятельств.

    Напомним, утром 17 апреля в Кривом Роге автомобиль Mazda врезался в маршрутку, которую отбросило на автобус предприятия "Арселлор Миттал". Ранее сообщалось, что в результате столкновения трех транспортных средств погибли девять человек, еще более десяти пострадали.

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