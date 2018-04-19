Смертельное ДТП на Прикарпатье: число пострадавших резко возросло

КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Один человек погиб и 12 пострадали на Прикарпатье в ДТП с участием автобуса, среди тех, кто получил травмы — семеро детей, сообщила в четверг Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП в Надвирнянском районе Ивано-Франковской области погиб водитель автобуса, четверо пассажиров получили травмы, трое из них — дети.

По данным ведомства, авария произошла в четверг днем в Ивано-Франковской области в одном из сел на участке дороги Мукачево — Львов, столкнулись рейсовый автобус Mercedes Sprinter и легковой автомобиль Dacia Logan. В результате ДТП автобус съехал в кювет. По данным Госслужбы по ЧС, в автобусе находились 23 человека, в том числе 14 детей.

"В результате ДТП пассажир автобуса 1975 рода рождения погиб на месте происшествия. Водитель автомобиля Dacia Logan и 11 пассажиров автобуса, из которых четверо взрослых и семеро детей 2003 года рождения автомобилем скорой медицинской помощи доставлены в больницу", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Работники пожарно-спасательной службы изъяли тело погибшего мужчины из автобуса и отключили аккумуляторные батареи транспортных средств, чтобы избежать возгорания.

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