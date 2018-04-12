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    Житель Мариуполя лишился руки при взрыве неизвестного предмета

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    После того, как пострадавший пришел в себя, то рассказал, что взорвался "блестящий металлический предмет", который мужчина нашел в пункте приема металлолома.
    Взрыв возле жилого дома в Мариуполе
    Пресс-служба ГУ НП в Донецкой области

    КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Мужчина пострадал от взрыва неизвестного предмета в Мариуполе, сообщила в четверг пресс-служба управления Нацполиции Украины в Донецкой области.

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    "Мужчина нашел неизвестный предмет в пункте приема металлолома и решил оставить себе. Устройство взорвалось от удара о землю. Владелец получил многочисленные телесные повреждения", — говорится в сообщении.

    Возбуждено уголовное дело с предварительной квалификацией "несчастный случай". Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

    "Сайт города Мариуполя" передает, что пострадавшему 54 года и что в результате взрыва он лишился кисти правой руки.

    "Когда мужчина пришел в себя, он рассказал, что в пункте приема металлолома, где работает его знакомый, он нашел блестящий металлический предмет и решил забрать его домой, чтобы потом разобрать. По дороге он взорвался от удара о землю. Вследствие детонации пострадавший мужчина получил осколочные ранения обеих голеней и предплечья, а также остался без правой кисти", — говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось, что с мая 2017 года в результате обстрелов населенных пунктов и объектов гражданской инфраструктуры на территории Донецкой и Луганской области погибли 32 мирных жителя и были ранены 25 человек.

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