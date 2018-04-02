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    Названо число мирных жителей, подорвавшихся насмерть в Донбассе

    Тема:

    Донбасс: "пасхальное" перемирие (390)

    (обновлено: )14302
    Согласно информации, полученной от управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека, за период конфликта - с 14 апреля 2014 года до 15 августа 2017 года - погибли, по меньшей мере, 2558 гражданских лиц.
    Предупреждение о минах в Донбассе. Архивное фото
    Украинское фото

    Ситуация в зоне АТО. Архивное фото
    Пресс-центр штаба АТО/Facebook
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    КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Более 2,5 тысяч мирных жителей погибли в Донбассе с начала военной операции из-за подрывов на взрывоопасных предметах, сообщает в понедельник пресс-служба Минобороны Украины.

    "Наиболее сложная ситуация сложилась на востоке Украины, где взрывоопасные предметы приводят к гибели и травмированию людей. Согласно информации, полученной от управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека, за период конфликта — с 14 апреля 2014 года до 15 августа 2017 года — погибли, по меньшей мере, 2558 гражданских лиц, из них — 2416 взрослых и 242 ребенка", — говорится в сообщении на сайте Минобороны.

    По данным ведомства, ситуация с взрывоопасными предметами, оставшимися от боевых действий, на Украине одна из самых сложных в мире.

    Ранее президент Петр Порошенко призвал украинских силовиков соблюдать объявленное с 30 марта перемирие в Донбассе, но в критических ситуациях "не жалеть патронов".

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