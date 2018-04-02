Названо число мирных жителей, подорвавшихся насмерть в Донбассе

Пресс-центр штаба АТО/Facebook Ты враг, я враг. О психологическом состоянии бойцов ВСУ Более 2,5 тысяч мирных жителей погибли в Донбассе с начала военной операции из-за подрывов на взрывоопасных предметах, сообщает в понедельник пресс-служба Минобороны Украины.

"Наиболее сложная ситуация сложилась на востоке Украины, где взрывоопасные предметы приводят к гибели и травмированию людей. Согласно информации, полученной от управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека, за период конфликта — с 14 апреля 2014 года до 15 августа 2017 года — погибли, по меньшей мере, 2558 гражданских лиц, из них — 2416 взрослых и 242 ребенка", — говорится в сообщении на сайте Минобороны.

По данным ведомства, ситуация с взрывоопасными предметами, оставшимися от боевых действий, на Украине одна из самых сложных в мире.

Ранее президент Петр Порошенко призвал украинских силовиков соблюдать объявленное с 30 марта перемирие в Донбассе, но в критических ситуациях "не жалеть патронов".