Топором по голове. В Киевской области мужчина жестоко убил мать за отказ оплатить такси

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. В Киевской области взяли под стражу мужчину, который из-за отказа матери рассчитаться за такси забил ее до смерти топором. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области, в ходе досудебного расследования установлено, что 30-летний мужчина, который нигде не работает, сообщил своей матери, что должен другим лицам 4 тыс гривен. Получив деньги от матери, мужчина вместе с двумя друзьями отправился в Киев в одно из ночных развлекательных заведений, где потратил все деньги.

Вернувшись с отдыха на такси домой в одно из сел Рокитнянского района мужчины поняли, что у них нет денег, чтобы оплатить поездку. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, 30-летний мужчина пошел к своей матери просить деньги за такси. Женщина отказала сыну.

Во время ссоры с матерью мужчина схватил топор и нанес им три удара по голове женщины. В результате открытой черепно-мозговой травмы с переломом костей черепа и травмированием головного мозга 59-летняя женщина скончалась.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины. По ходатайству прокуратуры подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Продолжается досудебное расследование.

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