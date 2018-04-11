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    Из колонии в Житомирской области сбежал убийца

    (обновлено: )112
    В полиции Житомирской области сообщили, что из колонии сбежал осужден по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство), ч. 2 ст. 185 (кража) УК Украины к 13 годам лишения свободы.
    Тюрьма. Архивное фото
    RIA News Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Из исправительного учреждения Житомирской области сбежал опасный преступник.

    "Полицией устанавливается местонахождение Козела Александра Сергеевича, 10.09.1989 г.р., который 10 апреля самовольно покинул участок социальной реабилитации Житомирской исправительной колонии №4. Мужчина в 2009 году был осужден по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство), ч. 2 ст. 185 (кража) УК Украины к 13 годам лишения свободы. До ареста он проживал в с. Быстрике Ружинского района Житомирщины", — сообщает полиция.

    zt.npu.gov.ua
    Преступник, сбежавший из колонии в Житомирской области

    Его приметы: среднего телосложения, рост 170 см, глаза серые, волосы короткие темно-русые, уши немного оттопыренные, нос скошенный в сторону. Имеет шрам над правым глазом, татуировку на левой руке в виде букв на пальцах "САНЯ" и между большим и указательным пальцем — буквы «С», на левом предплечье — рисунок "Смерть с косой", отмечает полиция.

    Напомним, ранее стало известно, что в Ирпене Киевской области жестоко пытали и убили 81-летнего мужчину и его 79-летнюю жену.

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