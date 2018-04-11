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    Более 20 человек убиты при попытке побега из тюрьмы в Бразилии

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    В результате начавшейся перестрелки в тюрьме бразильского города Белен погиб один охранник. Местные СМИ сообщают также о большом количестве раненых.
    Тюрьма в бразильском городе Белен
    oglobo.globo.com

    Двадцать один человек был убит в результате попытки массового побега заключенных из тюрьмы в бразильском городе Белен, сообщает министерство общественной безопасности штата Пара.

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    По данным ведомства, в результате начавшейся перестрелки ттакже погиб один охранник тюрьмы. Также есть данные о раненых, сообщает канал Globo.

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    Побег был тщательно спланирован. Снаружи хорошо вооруженная группа людей напала на здание тюрьмы, используя взрывчатку и огнестрельное оружие. Сообщники заключенных подорвали стену в одном месте. Заключенные также были вооружены.

    По данным Национального судебного совета Бразилии, в феврале 2018 года в тюрьме находилось 660 заключенных, что превышает возможности этого места заключения, предназначенного всего для 432 человек.

    ​Пока нет информации, удалось ли части заключенных покинуть тюрьму в результате попытки побега. Охрана проводит пересчет заключенных.

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