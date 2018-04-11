Более 20 человек убиты при попытке побега из тюрьмы в Бразилии

Двадцать один человек был убит в результате попытки массового побега заключенных из тюрьмы в бразильском городе Белен, сообщает министерство общественной безопасности штата Пара.

По данным ведомства, в результате начавшейся перестрелки ттакже погиб один охранник тюрьмы. Также есть данные о раненых, сообщает канал Globo.

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Побег был тщательно спланирован. Снаружи хорошо вооруженная группа людей напала на здание тюрьмы, используя взрывчатку и огнестрельное оружие. Сообщники заключенных подорвали стену в одном месте. Заключенные также были вооружены.

По данным Национального судебного совета Бразилии, в феврале 2018 года в тюрьме находилось 660 заключенных, что превышает возможности этого места заключения, предназначенного всего для 432 человек.

Agentes foram feitos reféns, na tarde desta terça-feira (10), após uma tentativa de resgate no Centro de Recuperação Penitenciário do Pará III, no Complexo de Santa Izabel, Região Metropolitana de Belém. Durante a ação, houve intensa troca de tiros entre agentes e criminosos. 🚨 pic.twitter.com/669p5w2XyW — Juliano Amaral (@julianopolicia) 10 апреля 2018 г.

​Пока нет информации, удалось ли части заключенных покинуть тюрьму в результате попытки побега. Охрана проводит пересчет заключенных.