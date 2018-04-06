В Италии вегетарианка угрожала матери убийством из-за мясного блюда

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина, Александр Логунов. Жительница итальянского города Модена подала заявление в полицию после семейной ссоры с дочерью, придерживающейся вегетарианской диеты, сообщает местное издание Gazzetta di Modena.

Причиной скандала послужила любовь 68-летней женщины к традиционной итальянской кухне. Из-за потери работы ее 47-летняя дочь, ставшая убежденной вегетарианкой, вернулась жить в родительский дом. Этот факт не мешал ей на протяжении нескольких месяцев подвергать критике кулинарные привычки собственной матери, которая использовала в готовке мясо.

Апофеозом противостояния стал обычный мартовский вечер, когда пожилая женщина решила сделать мясное рагу. Запах готовившегося на медленном огне мяса вывел из себя ее дочь, которая пригрозила собственной матери расправой.

"Если ты не прекратишь, я тебе всажу нож в живот", — так звучит цитата дочери, которую ее мать указала в заявлении в полицию. Теперь дело, заведенное по статье об угрозе, рассматривает мировой судья, который назначил следующее заседание на июнь.

Ранее сообщалось, что житомирский центр реабилитации вернул трех детей родителям-язычникам, которые отказались от потребления мяса в своей семье.