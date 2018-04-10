В реках Украины существенно повысился уровень воды - ГСЧС

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. На реках Украины во вторник продолжится развитие весеннего половодья, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

По состоянию на 10 апреля на участке Дуная в Вилково Одесской области ожидаются опасные уровни воды 165-175 см, подтопление пониженных незаселенных территорий города.

В течение дня подъем уровня воды на реках бассейнов Припяти, средних и нижних течениях Сулы, Псла и Ворсклы составит 0,1-0,5 м с выходом воды на заводь, ее последующим затоплением (Сумская, Полтавская области), достижением отметок начального затопления отдельных хозяйственных сооружений в Ратневском, Старовижевском, Любашевском, Маневичском районах Волынской области.

В то же время на реках бассейна Десны, Северского Донца подъем уровней воды составит 0,4 — 1,2 м с выходом воды на пойму Десны в районе Новгород-Северского и малых рек в Черниговской, Сумской областях и последующим ее затоплением на р Убидь, г. Снов. Возможен дальнейший перелив воды через дороги местного значения, окружение водой пониженных населенных пунктов в Черниговской области, достижение отметок начального затопления отдельных хозяйственных сооружений и населенных пунктов в Новопсковском районе Луганской области.

На Верхнем Днепре в Черниговской области — 0,2 — 0,4 м с начальным выходом воды на пойму без негативных последствий.

Ранее сообщалось, что в результате интенсивных дождей, таяния снега и поднятия уровня воды в реках Закарпатской области остаются подтопленными 280 га сельскохозяйственных угодий и отрезок автомобильной дороги местного значения.