Пожар на Приднепровской ТЭС. Появился комментарий ГСЧС

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. В результате пожара на Приднепровской ТЭС в Днепре поврежден трансформатор, погибших и пострадавших нет, сообщила в четверг пресс-служба управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в регионе.

По данным ведомства, пожар вспыхнул в четверг около 04.00.

"Пожар возник в металлическом трансформаторе тока типа ТФЗМ-330. Огнем поврежден металлический трансформатор тока типа ТФЗМ-330 общей площадью 15 квадратных метров. Пожар локализован в 04.43 и ликвидирован в 04.55", — говорится в сообщении.

По данным ГСЧС, погибших и пострадавших в результате пожара нет. Правоохранители устанавливают причины возгорания.

Ранее СМИ сообщили о пожаре на ТЭС. Экипаж патрульной полиции проезжал мимо ТЭС и заметил на ее территории клубы огня. Как сообщил лейтенант полиции Егор Егорин, "что-то вспыхнуло, но взрыва не было".