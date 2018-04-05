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    Пожар на Приднепровской ТЭС. Появился комментарий ГСЧС

    (обновлено: )21110
    По данным регионального управления ГСЧС, пожар на Приднепровской ТЭС возник в металлическом трансформаторе тока типа ТФЗМ-330. Он был локализован в 04.43 и ликвидирован в 04.55. Пострадавших нет.
    Пожар на Приднепровской ТЭС
    dp.informator.ua

    КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. В результате пожара на Приднепровской ТЭС в Днепре поврежден трансформатор, погибших и пострадавших нет, сообщила в четверг пресс-служба управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в регионе.

    По данным ведомства, пожар вспыхнул в четверг около 04.00.

    Пожар на Приднепровской ТЭС
    dp.informator.ua
    Пожар на Приднепровской ТЭС: первые кадры с места ЧП

    "Пожар возник в металлическом трансформаторе тока типа ТФЗМ-330. Огнем поврежден металлический трансформатор тока типа ТФЗМ-330 общей площадью 15 квадратных метров. Пожар локализован в 04.43 и ликвидирован в 04.55", — говорится в сообщении.

    По данным ГСЧС, погибших и пострадавших в результате пожара нет. Правоохранители устанавливают причины возгорания.

    Ранее СМИ сообщили о пожаре на ТЭС. Экипаж патрульной полиции проезжал мимо ТЭС и заметил на ее территории клубы огня. Как сообщил лейтенант полиции Егор Егорин, "что-то вспыхнуло, но взрыва не было".

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