Пожар на Приднепровской ТЭС: первые кадры с места ЧП

Пожар на Приднепровской ТЭС произошел в 4.00 в четверг, по предварительной информации, жертв нет. На месте работали сотрудники Госслужбы по ЧС и патрульная полиция, сообщает Информатор.

Экипаж патрульной полиции проезжал мимо ТЭС и заметил на ее территории клубы огня. "Что-то вспыхнуло, но взрыва не было", — сообщил изданию лейтенант полиции Егор Егорин.

По его словам, полиция сразу подъехала на КПП предприятия, но охрана уже была проинформирована. Версия о теракте на данный момент не подтверждается, добавил он.

На место пожара также приехали карета "скорой помощи" и оперативно-спасательная служба. По предварительной информации, горит открытое распределительное устройство.

Приднепровская ТЭС — тепловая электростанция в Самарском районе Днепра (жилмассив Приднепровск) на левом берегу Днепра.