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    Фотоленты

    Пожар на Приднепровской ТЭС: первые кадры с места ЧП

    (обновлено: )14410
    Пожар на Приднепровской ТЭС
    Пожар на Приднепровской ТЭС
    Пожар на Приднепровской ТЭС
    Пожар на Приднепровской ТЭС
    Пожар на Приднепровской ТЭС
    Пожар на Приднепровской ТЭС
    Пожар на Приднепровской ТЭС
    Пожар на Приднепровской ТЭС
    Пожар на Приднепровской ТЭС
    dp.informator.ua
    Пожар на Приднепровской ТЭС
    Пожар на Приднепровской ТЭС
    dp.informator.ua
    Пожар на Приднепровской ТЭС
    Пожар на Приднепровской ТЭС.
    dp.informator.ua
    Пожар на Приднепровской ТЭС
    Пожар на Приднепровской ТЭС
    dp.informator.ua
    Пожар на Приднепровской ТЭС
    Пожар на Приднепровской ТЭС
    dp.informator.ua
    Пожар на Приднепровской ТЭС
    Пожар на Приднепровской ТЭС
    dp.informator.ua
    Пожар на Приднепровской ТЭС
    Пожар на Приднепровской ТЭС
    dp.informator.ua

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    Пожар на Приднепровской ТЭС

    Пожар на Приднепровской ТЭС произошел в 4.00 в четверг, по предварительной информации, жертв нет. На месте работали сотрудники Госслужбы по ЧС и патрульная полиция, сообщает Информатор.

    Сотрудник на Трипольской ТЭС в Киевской области. Архивное фото
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    Тепловой запас прочности Украины. Пошла обратка

    Экипаж патрульной полиции проезжал мимо ТЭС и заметил на ее территории клубы огня. "Что-то вспыхнуло, но взрыва не было", — сообщил изданию лейтенант полиции Егор Егорин.

    По его словам, полиция сразу подъехала на КПП предприятия, но охрана уже была проинформирована. Версия о теракте на данный момент не подтверждается, добавил он.

    На место пожара также приехали карета "скорой помощи" и оперативно-спасательная служба. По предварительной информации, горит открытое распределительное устройство.

    Приднепровская ТЭС — тепловая электростанция в Самарском районе Днепра (жилмассив Приднепровск) на левом берегу Днепра. 

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