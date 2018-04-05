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    Россия

    В Тюмени произошел крупный пожар в магазине игрушек

    (обновлено: )7810
    По предварительным данным площадь пожара в магазине игрушек Rich Family в Тюмени составляет около 3 тысяч квадратных метров. В тушении задействованы 63 человека личного состава и 24 единицы спецтехники МЧС РФ.
    Работа МЧС РФ. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина, Ольга Ерачина. Площадь пожара в магазине игрушек Rich Family в Тюмени, по предварительным данным, составляет около 3 тысяч квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель регионального управления МЧС РФ.

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    Пожар произошел в 00.15 местного времени (22.15 среды по Киеву) на улице Кремлевская. В тушении задействованы 63 человека личного состава и 24 единицы спецтехники МЧС.

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    "Около того", — сказал собеседник агентства в ответ на вопрос о том, действительно ли площадь возгорания составляет 3 тысячи квадратных метров. Ранее о такой площади возгорания сообщалось на сайте телеканала РЕН ТВ.

    По его словам, эта информация сейчас уточняется.

    Напомним, в воскресенье, 25 марта, в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел крупный пожар, в результате которого, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Сгоревшее здание подлежит сносу. По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет в России наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009, 153 жертвы).

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