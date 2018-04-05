Крупный пожар в Тюмени. В магазине игрушек обвалилась крыша

Крыша обвалилась у загоревшегося магазина игрушек в Тюмени, здание повреждено по всей площади, сообщил РИА Новости в четверг представитель регионального управления МЧС РФ.

Пожар произошел в 00.15 местного времени (22.15 среды по Киеву) на улице Кремлевская. В 01.25 (23.25 среды по Киеву) возгорание было локализовано. Общая площадь пожара составила больше 3 тысяч квадратных метров. На месте работали 67 человек личного состава и 26 единиц спецтехники МЧС РФ. Пострадавших нет.

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"Кровля обвалилась. Магазин представляет собой большое панельное здание, одноэтажное", — сказал собеседник агентства.

По его словам, товар в магазине поврежден по всей площади. "В нем продавалось все для детей – от постельного белья до кроваток, от горшков до машинок", — отметил представитель ГУМЧС.

Напомним, в воскресенье, 25 марта, в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел крупный пожар, в результате которого, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Сгоревшее здание подлежит сносу. По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет в России наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009, 153 жертвы).