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    Российский студент задул пламя пожара своим дыханием

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    В Татарстане студент спас от масштабного пожара столовую Казанского архитектурно-строительного университета. Молодой человек своим дыханием и тряпкой сбил пламя, не дожидаясь пока ему принесут огнетушитель.
    Видео сообщества "В Казани поймут"

    КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. В России студент Казанского архитектурно-строительного университета потушил пожар в столовой своего вуза.

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    В социальных сетях опубликовано видео, как молодой человек силой своего дыхания задул загоревшуюся электропроводку. Также на записи видно, как парень пытается сбить пламя тряпкой. На фоне слышно, как очевидцы призывают студента "не дуть туда".

    В результате студенту удается погасить огонь. К этому моменту к месту ЧП принесли огнетушитель.

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