Согласно заявлению ДТЭК, на данный момент на складах Приднепровской и Криворожской ТЭС находится 133 тысячи тонн угля, этого объема достаточно, чтоб в случае внештатной ситуации включиться в энергосистему Украины.
По информации пресс-службы "ДТЭК Энерго", до начала отгрузки на Приднепровскую и Криворожскую ТЭС первых партий угля из ЮАР, ДТЭК принял решение направить на эти станции часть антрацита с Шахтоуправления "Обуховское".
В Минэнерго сообщили, что ТЭС остановили работу, так как с завершением отопительного сезона им необходимо сэкономить антрацит, и начать накопление запасов угля за счет импорта для нового отопительного сезона.
Минэнерго необходимо 5 млн тонн угля для обеспечения полноценного отопительного сезона. Генеральный директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал о том, насколько успешно правительство ведет подготовку к зиме.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".