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    Приднепровская ТЭС

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 9
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    Криворожская ТЭС
    ДТЭК: две ТЭС возобновляют работу после вынужденной остановки
    20:47 26.05.2017
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    Согласно заявлению ДТЭК, на данный момент на складах Приднепровской и Криворожской ТЭС находится 133 тысячи тонн угля, этого объема достаточно, чтоб в случае внештатной ситуации включиться в энергосистему Украины.
    Уголь
    ДТЭК начал поставки антрацита на украинские ТЭС со своих шахт в России
    18:40 05.05.2017
    1427Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия
    По информации пресс-службы "ДТЭК Энерго", до начала отгрузки на Приднепровскую и Криворожскую ТЭС первых партий угля из ЮАР, ДТЭК принял решение направить на эти станции часть антрацита с Шахтоуправления "Обуховское".
    Министерство энергетики и угольной промышленности Украины
    Минэнерго объяснило остановку двух ТЭС
    13:12 05.04.2017
    1004Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия
    В Минэнерго сообщили, что ТЭС остановили работу, так как с завершением отопительного сезона им необходимо сэкономить антрацит, и начать накопление запасов угля за счет импорта для нового отопительного сезона.
    Система отопления. Архивное фото
    Отопительный сезон все еще под большим вопросом
    09:30 07.08.2015
    638Энергетика Украины в режиме ЧП.
    Минэнерго необходимо 5 млн тонн угля для обеспечения полноценного отопительного сезона. Генеральный директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал о том, насколько успешно правительство ведет подготовку к зиме.
    Приднепровская ТЭС
    На ТЭС восточной Украины угля осталось на 1-2 дня работы - "Укрэнерго"
    11:18 03.08.2015
    763Энергетика Украины в режиме ЧП.
    По данным госкорпорации, теплоэлектростанции обеспечены запасами угля, достаточными для беспрерывной работы в течение 1-2 дней. Славянская ТЭС остановлена.
    Владимир Демчишин. Архивное фото
    Демчишин назвал инсинуацией остановку Приднепровской ТЭС
    03:08 02.08.2015
    809Энергетика Украины в режиме ЧП.
    Как сообщил министр энергетики и угольной промышленности, в ближайшее время энергетическим предприятиям "Ощадбанком" будет дополнительно выделено еще 2 млрд грн на закупку угля.
    Приднепровская ТЭС
    Работа Приднепровской ТЭС остановлена
    12:31 01.08.2015
    680Энергетика Украины в режиме ЧП.
    На ТЭС полностью исчерпан запас угля. Возобновление работы электростанции произойдет после накопления объема антрацита, необходимого для стабильной работы ТЭС в осенне-зимний период.
    Электростанция. Архивное фото
    Приднепровская ТЭС запустила энергоблок №9 на угле из ЮАР
    23:10 19.02.2015
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    ДТЭК закупила в ЮАР 330 тысяч тонн угля, который направлен на ТЭС, работающие на антрацитовых углях. Контракт позволил восстановить работу еще одного энергоблока на Приднепровской ТЭС.
    Уголь
    ТЭС в Днепропетровске оказалась на грани остановки из-за недостатка угля
    17:16 22.01.2015
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    Если Приднепровская ТЭС остановится, тогда около 500 тысяч домохозяйств могут остаться без света, а треть жителей Днепропетровска - без тепла.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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