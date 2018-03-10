Согласно заявлению ДТЭК, на данный момент на складах Приднепровской и Криворожской ТЭС находится 133 тысячи тонн угля, этого объема достаточно, чтоб в случае внештатной ситуации включиться в энергосистему Украины.
По информации пресс-службы "ДТЭК Энерго", до начала отгрузки на Приднепровскую и Криворожскую ТЭС первых партий угля из ЮАР, ДТЭК принял решение направить на эти станции часть антрацита с Шахтоуправления "Обуховское".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".