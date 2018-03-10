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    Криворожская ТЭС

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Криворожская ТЭС
    ДТЭК: две ТЭС возобновляют работу после вынужденной остановки
    20:47 26.05.2017
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    Согласно заявлению ДТЭК, на данный момент на складах Приднепровской и Криворожской ТЭС находится 133 тысячи тонн угля, этого объема достаточно, чтоб в случае внештатной ситуации включиться в энергосистему Украины.
    Уголь
    ДТЭК начал поставки антрацита на украинские ТЭС со своих шахт в России
    18:40 05.05.2017
    1427Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия
    По информации пресс-службы "ДТЭК Энерго", до начала отгрузки на Приднепровскую и Криворожскую ТЭС первых партий угля из ЮАР, ДТЭК принял решение направить на эти станции часть антрацита с Шахтоуправления "Обуховское".
    Приднепровская ТЭС
    На ТЭС восточной Украины угля осталось на 1-2 дня работы - "Укрэнерго"
    11:18 03.08.2015
    763Энергетика Украины в режиме ЧП.
    По данным госкорпорации, теплоэлектростанции обеспечены запасами угля, достаточными для беспрерывной работы в течение 1-2 дней. Славянская ТЭС остановлена.
    Криворожская ТЭС
    Криворожская ТЭС на грани остановки - работники станции
    15:59 31.07.2015
    1186Энергетика Украины в режиме ЧП.
    По словам сотрудников тепло-электростанции, 31 июля она работала с нагрузкой в три раза превышающей обычную. Остановка ТЭС возможна в ближайшие несколько часов.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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