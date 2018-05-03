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    Над Приднепровской ТЭС поднялся столб черного дыма

    (обновлено: )49450
    Черный столб дыма над Приднепровской ТЭС
    facebook.com/savednipro

    КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Кратковременный выброс черного дыма произошел из трубы Приднепровской ТЭС в Днепре, сообщается на странице Save Dnipro в Facebook.

    "Между 7 и 8 блоками происходил активный выброс отходящих газов (серо-рыжего цвета) за трубами (отражено на фото ниже). Затем произошел залповый выброс плотного черного дыма из трубы 7 энергоблока (главное фото). И наконец станция полностью остановилась. Приблизительная хронология событий: 7:34 — выброс серо-рыжего дыма вне труб, 7:50 — залповый выброс черного дыма из трубы 7 энергоблока, 9:00 — полная остановка станции", — сказано в сообщении.

    На странице также напоминается, что ТЭС останавливалась "лишь дважды, когда заканчивался уголь, и такая остановка была плановой и долгосрочной".

    facebook.com/savednipro
    Авария на Приднепровской ТЭС
    facebook.com/savednipro
    Авария на Приднепровской ТЭС

     

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