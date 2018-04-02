Более 80% блоков ТЭС Украины работают в экстремальном состоянии

КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Общий срок работы 77 блоков тепловых электростанций (19,4 ГВт или 80,1% от установленной мощности всех ТЭС Украины) превысил предельное значение для эксплуатации такого оборудования, сообщается в опубликованном отчете о деятельности Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, за 2017 год.

Согласно документу, из 83 энергоблоков ТЭС 6 блоков (4,8 ГВт мощности) работают в сверхпроектный период, еще 5 блоков (1,3 ГВт) – в сверхпроектный и сверхпредельный периоды.

Срок эксплуатации остальных 72 блоков (18 ГВт) превысил проектное, предельное и парковое значение, т. е. они проработали наибольшее количество времени (тысяч часов). Также отмечается, что общая установленная мощность тепловой генерации (без учета ТЭЦ) составляет 24,185 ГВт. Данные комиссии приведены по состоянию на 1 января 2018 года.

Ранее сообщалось, что Приднепровская и Криворожская ТЭС в Украине возобновили работу после длительного перерыва.