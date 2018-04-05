наверх
05.04.201808:41
Курсы валют НБУ
  • USD26.26- 0.07
  • EUR32.24- 0.17
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    На Приднепровской ТЭС вспыхнул пожар

    (обновлено: )63931
    Возгорание произошло в 4.00. Экипаж патрульной полиции проезжал мимо Приднепровской ТЭС и заметил на ее территории клубы огня. Охрана уже была проинформирована о ЧП.
    Пожар на Приднепровской ТЭС
    dp.informator.ua

    КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Пожар на Приднепровской ТЭС произошел рано утром в четверг. По предварительной информации, жертв в результате пожара нет, сообщает Информатор.

    Сотрудник на Трипольской ТЭС в Киевской области. Архивное фото
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    Тепловой запас прочности Украины. Пошла обратка

    Возгорание было зафиксировано в 4:00.

    Смотрите также: В Днепре вспыхнул пожар в школе

    На месте работали сотрудники Госслужбы по ЧС и патрульная полиция. 

    "Экипаж патрульной полиции проезжал мимо Приднепровской ТЭС и заметил на ее территории клубы огня. Что-то вспыхнуло, но взрыва не было. Полиция сразу же подъехала на КПП предприятия, сообщила о происшествии, но охрана уже была проинформирована. Они оповестили руководство предприятия и вызвали на место ГСЧС. Версия о теракте на данный момент не подтверждается", — сообщил изданию лейтенант полиции Егор Егорин.

    dp.informator.ua
    Пожар на Приднепровской ТЭС

    По причине того, что данное предприятие является охраняемым объектом, вход на территорию тепловой электростанции строго запрещен. Полиция смогла осмотреть лишь прилегающие территории. Никакие подозрительные объекты и личности выявлены не были.

    На место пожара также приехали карета "скорой помощи" и оперативно-спасательная служба. По предварительной информации, горит открытое распределительное устройство.

    Ранее сообщалось, что общий срок работы 77 блоков тепловых электростанций (19,4 ГВт или 80,1% от установленной мощности всех ТЭС Украины) превысил предельное значение для эксплуатации такого оборудования.

    Приднепровская ТЭС — тепловая электростанция в Самарском районе Днепра (жилмассив Приднепровск) на левом берегу Днепра. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Иван Бубенчик, признавшийся в убийстве двух командиров "Беркута" во время столкновений в феврале 2014 года
    Расследование убийств на Майдане. Дело Бубенчика
    Яма на дороге в Житомире
    Потопы и наводнения - большая вода пришла в Украину
    Ренат Кузьмин
    Атака на Холодницкого: Луценко против САП
    Протоиерей Николай Данилевич
    Массовые акции радикалов в Украине