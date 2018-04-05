На Приднепровской ТЭС вспыхнул пожар

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Пожар на Приднепровской ТЭС произошел рано утром в четверг. По предварительной информации, жертв в результате пожара нет, сообщает Информатор.

Возгорание было зафиксировано в 4:00.

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На месте работали сотрудники Госслужбы по ЧС и патрульная полиция.

"Экипаж патрульной полиции проезжал мимо Приднепровской ТЭС и заметил на ее территории клубы огня. Что-то вспыхнуло, но взрыва не было. Полиция сразу же подъехала на КПП предприятия, сообщила о происшествии, но охрана уже была проинформирована. Они оповестили руководство предприятия и вызвали на место ГСЧС. Версия о теракте на данный момент не подтверждается", — сообщил изданию лейтенант полиции Егор Егорин.

dp.informator.ua Пожар на Приднепровской ТЭС

По причине того, что данное предприятие является охраняемым объектом, вход на территорию тепловой электростанции строго запрещен. Полиция смогла осмотреть лишь прилегающие территории. Никакие подозрительные объекты и личности выявлены не были.

На место пожара также приехали карета "скорой помощи" и оперативно-спасательная служба. По предварительной информации, горит открытое распределительное устройство.

Ранее сообщалось, что общий срок работы 77 блоков тепловых электростанций (19,4 ГВт или 80,1% от установленной мощности всех ТЭС Украины) превысил предельное значение для эксплуатации такого оборудования.

Приднепровская ТЭС — тепловая электростанция в Самарском районе Днепра (жилмассив Приднепровск) на левом берегу Днепра.