По информации СМИ, "подъем теплоэлектростанции с нуля" после длительного нахождения в холодном резерве – это одна из самых сложных операций, которая была выполнена квалифицированными специалистами электростанции.
В Минэнерго сообщили, что ТЭС остановили работу, так как с завершением отопительного сезона им необходимо сэкономить антрацит, и начать накопление запасов угля за счет импорта для нового отопительного сезона.
Накануне "Укрэнерго" аварийно отключила 30 энергоблоков из-за дефицита угля, в Минэнерго сообщили об установлении графиков отключения электроэнергии, в то же время президент Казахстана заявил о планах поставок угля в Украину.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".