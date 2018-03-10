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    Трипольская ТЭС

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Трипольская ТЭС
    Из-за Евровидения Трипольская ТЭС запустила второй "холодный" блок
    18:39 12.05.2017
    377Последствия Евровидения. Украине грозит огромный штраф
    По информации СМИ, "подъем теплоэлектростанции с нуля" после длительного нахождения в холодном резерве – это одна из самых сложных операций, которая была выполнена квалифицированными специалистами электростанции.
    Министерство энергетики и угольной промышленности Украины
    Минэнерго объяснило остановку двух ТЭС
    13:12 05.04.2017
    1004Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия
    В Минэнерго сообщили, что ТЭС остановили работу, так как с завершением отопительного сезона им необходимо сэкономить антрацит, и начать накопление запасов угля за счет импорта для нового отопительного сезона.
    Трипольская ТЭС в Киевской области
    Трипольская ТЭС остановила работу
    11:53 05.04.2017
    697Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия
    Последние дни до остановки Трипольская теплоэлектростанция работала одним блоком. Решение об остановке производства электроэнергии было принято "Укрэнерго" с целью экономии топлива.
    Линии электропередачи
    Второй энергоблок Змиевской ТЭС запущен в работу
    21:31 06.01.2015
    255
    Председатель Харьковской облгосадминистрации Игорь Балута сообщил, угля на ТЭС хватит на неделю.
    Петр Порошенко и Нурсултан Назарбаев
    Хроника 22 декабря: визит Назарбаева, "Укрэнерго" отключила 30 энергоблоков
    09:42 23.12.2014
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    Накануне "Укрэнерго" аварийно отключила 30 энергоблоков из-за дефицита угля, в Минэнерго сообщили об установлении графиков отключения электроэнергии, в то же время президент Казахстана заявил о планах поставок угля в Украину.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Помощник кумы Порошенко обратилась к главе СБУ по поводу Рубана
    06:24 09.03.2018
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    Волонтер и помощник нардепа от БПП Оксаны Билозир Гайдэ Ризаева обратилась к главе СБУ Василию Грицака тщательно расследовать дело задержанного накануне Владимира Рубана.
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