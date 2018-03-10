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    Углегорская ТЭС

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 11
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    В результате обстрела выведена из строя Углегорская ТЭС
    Штаб АТО сообщил о ночи без обстрелов и разминировании Углегорской ТЭС
    08:00 26.10.2015
    1448Донбасс - Минск: отвод вооружений
    По данным силовиков, военные помогают восстанавливать инфраструктуру Донбасса, происходит разминирование Углегорской ТЭС. После работы военных саперов ремонтники получат возможность восстановить линии электропередачи.
    В результате обстрела выведена из строя Углегорская ТЭС
    Энергоблоки Углегорской ТЭС начали подключать к энергосистеме
    12:18 07.08.2015
    352Энергетика Украины в режиме ЧП.
    Спустя десять дней после обстрела теплоэлектростанции энергетики начали заново вводить ее в строй. В течение пятницы запланирован пуск энергоблоков №1 и 3.
    Система отопления. Архивное фото
    Отопительный сезон все еще под большим вопросом
    09:30 07.08.2015
    638Энергетика Украины в режиме ЧП.
    Минэнерго необходимо 5 млн тонн угля для обеспечения полноценного отопительного сезона. Генеральный директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал о том, насколько успешно правительство ведет подготовку к зиме.
    В результате обстрела выведена из строя Углегорская ТЭС
    Электроснабжение Углегорской ТЭС восстановят к концу недели - "Укрэнерго"
    12:37 05.08.2015
    103Энергетика Украины в режиме ЧП.
    Государственная компания прогнозирует, что Углегорская ТЭС, пострадавшая при обстреле, восстановит свою работу в ближайшие дни. Станция обеспечивает электроэнергией северо-восточные регионы Украины
    В результате обстрела выведена из строя Углегорская ТЭС. Архивное фото
    Углегорская ТЭС снова остановлена из-за боевых действий обстрелов
    11:38 04.08.2015
    131Демилитаризация Донбасса
    Как сообщили в "Центрэнерго", в результате боевых действий и обстрелов были повреждены отходящие линии электропередач Донбасская-1 и Донбасская-2, напряжением 330 кВ.
    В результате обстрела выведена из строя Углегорская ТЭС
    Углегорская ТЭС подключена к энергосистеме Украины после обстрела
    12:04 03.08.2015
    224Энергетика Украины в режиме ЧП.
    На теплоэлектростанции возобновлено производство электроэнергии. В работу запущены энергоблоки №1 и 4, каждый из которых способен выдавать 300 МВт.
    Электростанция. Архивное фото
    Энергосистема на волоске. Украина спасается за счет электроэнергии из РФ
    12:17 28.07.2015
    1845Украина, экономика, катастрофа
    Внеплановый ремонт блока АЭС либо выведение из строя ТЭС способны привести к дефициту энергетических мощностей, так как энергосистема страны работает на пределе аварийной прочности.
    В результате обстрела выведена из строя Углегорская ТЭС
    В результате обстрела выведена из строя Углегорская ТЭС 
    22:38 27.07.2015
    418Демилитаризация Донбасса
    В результате обстрела Углегорской ТЭС выведена из строя, сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook. Обстрел велся из орудий калибром 122 и 152 мм.
    Ситуация в Углегорске. Архивное фото
    Углегорская ТЭС остановлена из-за обстрелов - ДонОГА
    09:56 27.07.2015
    612Демилитаризация Донбасса
    Как сообщили в облгосадминистрации, в ночь на понедельник произошел обстрел 1-го и 3-го энергоблоков ТЭС, а также быд обстрелян 4-й энергоблок. На данный момент проводятся восстановительные работы.
    уголь
    Углегорская ТЭС остановлена из-за отсутствия угля на складах - Минэнерго
    15:52 25.02.2015
    284Донбасс: годовщина Минских соглашений
    По словам Александра Светелика, доставка угля на Углегорскую ТЭС на данный момент невозможна, так как нет возможности доставить на станцию вагоны с углем по единственной неповрежденной ветке.
    Уголь
    Минэнерго: электростанция в Углегорске восемь дней не получает уголь
    11:45 03.02.2015
    239Ситуация в зоне АТО.
    По словам замминистра энергетики и угольной промышленности Зюкова, госшахты остались без сбыта.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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