По данным силовиков, военные помогают восстанавливать инфраструктуру Донбасса, происходит разминирование Углегорской ТЭС. После работы военных саперов ремонтники получат возможность восстановить линии электропередачи.
Минэнерго необходимо 5 млн тонн угля для обеспечения полноценного отопительного сезона. Генеральный директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал о том, насколько успешно правительство ведет подготовку к зиме.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".