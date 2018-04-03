Появились детали задержания активиста Майдана, убившего командиров "Беркута"

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина.

Подозреваемого в убийстве "беркутовцев" во время Евромайдана активиста Ивана Бубенчика задержали на украинско-польской границе, сообщил сам Бубенчик в перерыве судебного заседания в Печерском районном суде Киева, где рассматривают его дело.

По его словам, он был задержан на контрольном пункте пропуска "Шегини" в Львовской области.

"Задержали меня на украинско-польской границе в "Шегинях" для принудительного привода и привезли в Киев в прокуратуру… У меня поездка была (в Польшу) на 4 часа туда-назад", — отметил он.

Он также отказался прямо ответить на вопрос, признает ли он свою вину в убийстве "беркутовцев" на Майдане.

"Защитник народа убивает преступников. Все. Он не ошибается", — заявил активист, добавив, что считает незаконным свое задержание.

Ранее сообщалось, что прокуроры объявили Бубенчику о подозрении в убийстве правоохранителей во время акций протеста в феврале 2014 года, после чего он был доставлен из Львова в Печерский районный суд Киева для избрания меры пресечения.