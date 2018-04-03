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    Появились детали задержания активиста Майдана, убившего командиров "Беркута"

    (обновлено: )984110
    По словам активиста, он был задержан на контрольном пункте пропуска "Шегини" в Львовской области. Он отказался прямо ответить на вопрос, признает ли он свою вину в убийстве "беркутовцев" на Майдане.
    Иван Бубенчик
    УНИАН

    КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. 

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    РИА Новости Украина
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    Подозреваемого в убийстве "беркутовцев" во время Евромайдана активиста Ивана Бубенчика задержали на украинско-польской границе, сообщил сам Бубенчик в перерыве судебного заседания в Печерском районном суде Киева, где рассматривают его дело.

    По его словам, он был задержан на контрольном пункте пропуска "Шегини" в Львовской области.

    "Задержали меня на украинско-польской границе в "Шегинях" для принудительного привода и привезли в Киев в прокуратуру… У меня поездка была (в Польшу) на 4 часа туда-назад", — отметил он.

    Он также отказался прямо ответить на вопрос, признает ли он свою вину в убийстве "беркутовцев" на Майдане.

    "Защитник народа убивает преступников. Все. Он не ошибается", — заявил активист, добавив, что считает незаконным свое задержание.

    Ранее сообщалось, что прокуроры объявили Бубенчику о подозрении в убийстве правоохранителей во время акций протеста в феврале 2014 года, после чего он был доставлен из Львова в Печерский районный суд Киева для избрания меры пресечения.

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