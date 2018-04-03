Появились детали задержания активиста Майдана, убившего командиров "Беркута"

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина.
По его словам, он был задержан на контрольном пункте пропуска "Шегини" в Львовской области.
"Задержали меня на украинско-польской границе в "Шегинях" для принудительного привода и привезли в Киев в прокуратуру… У меня поездка была (в Польшу) на 4 часа туда-назад", — отметил он.
Он также отказался прямо ответить на вопрос, признает ли он свою вину в убийстве "беркутовцев" на Майдане.
"Защитник народа убивает преступников. Все. Он не ошибается", — заявил активист, добавив, что считает незаконным свое задержание.
Ранее сообщалось, что прокуроры объявили Бубенчику о подозрении в убийстве правоохранителей во время акций протеста в феврале 2014 года, после чего он был доставлен из Львова в Печерский районный суд Киева для избрания меры пресечения.