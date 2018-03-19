Шумно, но несерьезно. Майдан до первой крови

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

К митингам и шествиям в столице уже привыкли. Парадокс лишь в том, что с изгнанием лидера Михаила Саакашвили, акции стали носить еще более спонтанный характер и удивительным образом попадают на тот период, когда президента нет в стране. А с учетом заявленной цели — заставить гаранта подать в отставку, подобная активность в его отсутствие по меньшей мере странна. Хотя и небесполезна — протестной энергии хватило почистить Майдан от металлолома. Правда, в результате активисты оказались под статьей за вандализм — оказалось, они разобрали не просто железные конструкции, а произведение современного искусства.

Все ненужное — на слом

В воскресенье "МихоМайдан", уже без своего лидера и идейного вдохновителя, собрался на Майдане Независимости. Митингующие снесли расставленные по периметру площади железные конструкции. Даже желто-голубые полотна, намекающие на государственную символику, расписанные лозунгами, не остановили патриотов. Наоборот, еще больше раззадорили и вызвали возмущение проукраинских активистов. Лозунги: "Спасибо деду за победу в 1918 году – должны повторить", "Алупка – наш", "Евпатория — наш", а также аналогичные надписи с названиями других крымских городов.

По замыслу организаторов, на Майдане должно было собраться около 10 000 человек, но пришло около полутора тысяч. Конструкции, а как оказалось позже — выставка "Зеркало истории: мне больно Крым", мешали активистам установить сцену возле стелы Независимости. Поэтому собравшиеся демонтировали железные стойки под наблюдением правоохранителей, которые никоим образом не вмешались в ситуацию. Детали свалили в огромные кучи, а из части труб на Крещатике выложили надпись "Геть Пороха".

Полиции таки пришлось задержать двух участников митинга за ликвидацию металлоконструкции, потому как, по мнению автора творения Сергея Проскурни, это был акт вандализма. Оказалось, что Национальный мемориальный комплекс Героев Небесной Сотни — Музей Революции Достоинства совместно с некоторыми общественными объединениями и институтами проводят акции и выставки на Майдане. То есть время от времени на железных конструкция что-то развешивают. О том, что железки с плакатами представляют художественную ценность, митингующие не догадывались. К тому же, подобные патриотические инсталляции всегда появляются на Майдане накануне запланированных акций и митингов. Но впервые ее решились разобрать.

Дневная тусовка традиционно закончилась поездкой активистов к имению президента Украины в Козин. Как обычно, возмущенная общественность собралась ехать в гости к президенту, когда того не было дома — Порошенко укатил с рабочим визитом в Катар и Кювейт. Но и полиция с охраной переборщили, перекрыли движение колонны "Автомайдана".

Впрочем, визиты к имению Порошенко под Киев активисты планируют продолжить. 3 апреля националисты проведут марш "Силы нации — за Украину без олигархов", и как знать, куда их занесет.

Активность утихает

Как отметил политолог Андрей Золотарев, протестная волна пошла на спад и это очень заметно.

"Михомайдан" не дал ожидаемых результатов. Его остатки могут шатать, но они не повалят Порошенко. И это надо понимать. Такого рода акции, какие проходили в это воскресенье, устраивают власть. Это меньшее из зол. Да, они несут некоторый репутационнный урон власти. Да, они демонстрируют, что Порошенко — это хромая утка. Но я бы не торопился списывать его со счетов. В 1998 году многие списывали Кучму со счетов, говорили о нем, как о хромой утке, считая, что у Мороза и Витренко рейтинги выше. А что случилось, все мы хорошо помним. Порошенко потерял рейтинг, но он сконцентрировал колоссальные ресурсы. Такое впечатление, что окружение Порошенко его уверяет, что эти акции — это прекрасный клапан для выпуска гнева и недовольство народа. И даже если они будут проходить часто, это рано или поздно людям надоест. Поэтому "Михамайдан" уже затухающий тренд, если не произойдет вылета какого-то "черного лебедя" — резонансного события, которое перевернет все расклады", — подчеркивает в комментариях РИА Новости Украина Андрей Золотарев.

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Самый активный период с митингами и маршами продлится до середина мая, считает политолог. Потом все успокоится до осени.

"С мая украинцы будут заняты дачами и огородами. Осенью может начаться новый виток. Все самые большие потрясения в Украине случались весной или осенью. Хронотоп жизни украинского общества на Банковой хорошо знают, и ближайший месяц-полтора будут усиленно бдеть. Свой страх перед митингами и акциями власть показала тем, что вооружила огнестрельным оружием Нацгвардию и полицию", — считает эксперт.

А планируемые выступления националистов, по мнению Золотарева, вообще выглядят смешно — потому что они собираются выступать простив тех, кто их кормит.

"Чтобы проводить акции против олигархов, националистам надо сняться с олигархического довольствия. Националисты — это продукт взрощенный и вскормленный украинскими олигархами. Они могут имитировать кусание руки, которая их кормит, но никогда серьезно не укусят. Поэтому эти пафосные речи, выпады в их сторону — это потешное зрелище, как борьба нанайских мальчиков", — отмечает политолог.

Откровенно заскучала и полиция, которая без дела стоит в оцеплении, — ни тебе провокаций, ни драйва. Похоже, что протестное движение в стране действительно пошло на убыль. Украинцев сейчас больше интересуют огороды, нежели политика.