Во Львове сообщили о поджоге польского автобуса, полиция опровергает

КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. Во Львове неизвестные подожгли польский автобус. Об этом сообщил депутат горсовета Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook.

Инцидент произошел в ночь на 1 апреля около Стрыйского автовокзала. По словам политика, автобус обклеили красно-черными листовками.

Зинкевич отметил, что в результате происшествия никто не пострадал, а на место пожара прибыли пожарные и следственно-оперативная группа полиции, после чего огонь был потушен.

"Такие действия неизвестных создают лишь ухудшение польско-украинских отношений, по моему мнению", — заключил Зинкевич.

В то же время полиция опровергла данную информацию, назвав ее ложной.

"Информация о поджоге польского автобуса во Львове оказалась ложной. Сегодня в СМИ и соцсетях обнародована информация о том, что якобы "01.04.2018 около 2:00 возле Стрыйского автовокзала, неизвестные лица подожгли польский автобус и обклеили его красно-черными листовками, в настоящее время на месте происшествия полиция и пожарные автобус погасили, никто из людей не пострадал ", — говорится в сообщении ГУНП во Львовской области в Facebook.

Как уточняется, никаких подобных обращений в подразделения Главного управления Национальной полиции во Львовской области не поступало.

Ранее сообщалось, что в результате столкновения троллейбуса и маршрутки во Львове пострадали семь человек.