наверх
01.04.201816:03
Курсы валют НБУ
  • USD26.540.00
  • EUR32.700.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Во Львове сообщили о поджоге польского автобуса, полиция опровергает

    Тема:

    Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере (539)

    (обновлено: )77
    Правоохранители заявили, что никаких обращений о поджоге автобуса в подразделения Главного управления Национальной полиции во Львовской области не поступало.
    Во Львове подожгли польский автобус - депутат
    Игорь Зинкевич в Facebook

    КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. Во Львове неизвестные подожгли польский автобус. Об этом сообщил депутат горсовета Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook.

    Инцидент произошел в ночь на 1 апреля около Стрыйского автовокзала. По словам политика, автобус обклеили красно-черными листовками.

    Зинкевич отметил, что в результате происшествия никто не пострадал, а на место пожара прибыли пожарные и следственно-оперативная группа полиции, после чего огонь был потушен.

    "Такие действия неизвестных создают лишь ухудшение польско-украинских отношений, по моему мнению", — заключил Зинкевич.

    В то же время полиция опровергла данную информацию, назвав ее ложной.

    "Информация о поджоге польского автобуса во Львове оказалась ложной. Сегодня в СМИ и соцсетях обнародована информация о том, что якобы "01.04.2018 около 2:00 возле Стрыйского автовокзала, неизвестные лица подожгли польский автобус и обклеили его красно-черными листовками, в настоящее время на месте происшествия полиция и пожарные автобус погасили, никто из людей не пострадал ", — говорится в сообщении ГУНП во Львовской области в Facebook.

    Как уточняется, никаких подобных обращений в подразделения Главного управления Национальной полиции во Львовской области не поступало.

    Ранее сообщалось, что в результате столкновения троллейбуса и маршрутки во Львове пострадали семь человек.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Завершение реконструкции шпиля здания МИД РФ
    Холодная война: массовая высылка дипломатов РФ
    Юрий Луценко. Архивное фото
    Атака на Холодницкого: Луценко против САП
    Владимир Гройсман
    ЧП в российском Кемерово: десятки погибших
    Рассмотрение апелляции по делу Н. Савченко в Киеве
    Арест Савченко: следствие, суд