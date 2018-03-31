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    Пэрис Хилтон в сопровождении жениха прибыла во Львов

    (обновлено: )51
    По прибытии во Львов светская львица выложила живописное фото в своем Instagram. Пэрис Хилтон в течение нескольких дней будет находиться в Украине со своим женихом – голливудским актером Крисом Зилком.
    Пэрис Хилтон во Львове
    Facebook Віка Балицька

    КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Известная американская модель, актриса и певица Пэрис Хилтон прибыла во Львов. Знаменитость пригласили на торжественное открытие реконструированного отеля в городе, сообщает телеканал "24".  

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    Торжественные мероприятия по случаю открытия запланированы на субботу, 31 марта, поэтому Пэрис Хилтон прибыла накануне. Самолет светской львицы приземлился в международном аэропорту "Львов" в 20.50. Она летела рейсовым самолетом Стамбул – Львов, в Турцию добиралась из Лос-Анджелеса. 

    Facebook Уляна Флишко
    Пэрис Хилтон во Львове

    По прибытии во Львов Хилтон выложила живописное фото в Instagram.

    По данным СМИ, знаменитость прибыла в Украину также, чтобы сыграть DJ-сет на "благотворительном концерте" в пользу учреждения, помогающего матерям-одиночкам.

    Facebook Віка Балицька
    Пэрис Хилтон во Львове

    Пэрис Хилтон в течение нескольких дней будет находиться в Украине со своим женихом – голливудским актером Крисом Зилком, у которого есть украинские корни.

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