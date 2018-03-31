Пэрис Хилтон в сопровождении жениха прибыла во Львов

КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Известная американская модель, актриса и певица Пэрис Хилтон прибыла во Львов. Знаменитость пригласили на торжественное открытие реконструированного отеля в городе, сообщает телеканал "24".

Смотрите также: Звезды Голливуда в Черновцах: прогулка Милы Кунис и Эштона Катчера

Торжественные мероприятия по случаю открытия запланированы на субботу, 31 марта, поэтому Пэрис Хилтон прибыла накануне. Самолет светской львицы приземлился в международном аэропорту "Львов" в 20.50. Она летела рейсовым самолетом Стамбул – Львов, в Турцию добиралась из Лос-Анджелеса.

Facebook Уляна Флишко Пэрис Хилтон во Львове

По прибытии во Львов Хилтон выложила живописное фото в Instagram.

По данным СМИ, знаменитость прибыла в Украину также, чтобы сыграть DJ-сет на "благотворительном концерте" в пользу учреждения, помогающего матерям-одиночкам.

Facebook Віка Балицька Пэрис Хилтон во Львове

Пэрис Хилтон в течение нескольких дней будет находиться в Украине со своим женихом – голливудским актером Крисом Зилком, у которого есть украинские корни.

Смотрите также: Пэрис Хилтон показала упругое тело в купальнике